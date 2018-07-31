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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
31.07.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Türkiye günlerce onu konuşmuştu, partneri bulundu

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Ordu’da yapılan arkeolojik kazılarda Türkiye’de tahtında oturan ilk 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu tarihi Kurul Kalesi’nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 önemli heykelcik daha bulundu.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan tarihi Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykelcikler bulundu. Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2 yıl önceki kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen ‘Ana Tanrıça Kibele’ heykelinin bulunduğu kalede, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda yine 2 bin 100 yıllık tarihi olduğu tahmin edilen Dionysos, Pan ve Riton adlı heykel bulundu.

Dionysos ritüellerinin pişmiş toprak heykelleri olan eserlerden Riton, keçi biçimli ritüel kap üzerinde enstrüman çalan insanı simgelediği düşünülüyor.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu, partneri bulundu


"Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin partneri bulundu”

Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, 2010 yılından beri başlatılan Kurul Kalesi kazılarının, Ordu’da 9 yıldır bölge arkeolojisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Bu yıl ki çalışmalarda da hemen kazı çalışmalarının başında yüzeye yakın bir noktada tapınak alanı olarak öngörülen bir alanda, yeni bir heykel grubuyla pişmiş toprak heykel grubuyla karşılaştıklarını söyleyen Başkan Şenyurt, “Bu grup, tamamen ‘In sitü’ durumda bir küt alanının, bir ritüel alanının içerisinde açığa çıktı. Kurul Kalesi, özellikle Tanrıça Kibele Heykeli, Türkiye ve dünya gündemine Doğu Karadeniz’i tekrar tanıtmıştı. Bu yeni buluntu grubumuz, yeni bir Tanrı’yı yine Kibele’nin partneri olan Anadolu Kökenli bir Tanrı’yı karşımıza çıkartıyor. Bu da ‘Dionysos.’ Yeni bulduğumuz bu buluntular, pişmiş topraktan yapılmış bir tane çocuk Dionysos ve onu yetiştiren Tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ile ilişkili olan Tanrı Pan ile ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklinde kaplar. Bunlar törenlerde kullanılan kaplardır. Böyle bir grup bulduk" dedi.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu, partneri bulundu
“Daha fazla buluntu bekliyoruz”

Şu anda kazıların devam ettiğini ve daha fazla buluntu ile karşılaşmayı hedeflediklerini aktaran Şenyurt, “Açık söylemek gerekirse, Dionysos ile ilgili daha farklı buluntular ile karşılaşacağız. Burada bu heykellerin bulunması hepimizi mutlu etti. Bu kült, Doğu Karadeniz’de bu grek dünyasından bildiğimiz bu kültün Anadolu topraklarında ve Doğu Karadeniz’de kendini temsil ediyor olması, bizi gerçekten çok mutlu etti. Kurul Kalesi kazıları, daha çok buluntuya ve daha çok eserlere gebe diyelim. Bundan sonraki kazılarımızda aynı hızda devam edecek” şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ayrıca bulunan heykelciklerin hikayesinden de bahsetti.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu, partneri bulundu
"Ordu, sadece doğası ile değil, arkeolojik değerleri ile de ön plana çıkacak"

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise bölgenin, Karadeniz Bölgesi’nde ilk kazı çalışması olan bir alan olduğunu kaydetti. Toparlak, “Aynı zamanda bugüne kadar pek çok eser tespit edildi. Bir taraftan eski Kültür Bakanımızın ve yeni bakanımızın talimatları ile müze yapım çalışmalarımız merkezde devam ederken, böyle bir eserle, böyle bir kültür varlığı ile karşı karşıya kalmak bizler çok mutlu etti. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, bundan sonra da çok önemli eseler buradan alacağız. Ordu artık sadece doğası ile değil, arkeolojik değerleriyle de ön plana çıkacak” ifadelerini kullandı.

Kurul Kalesi’nde Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yine Gazi Üniversitesinden 15’i arkeolog olmak üzere yaklaşık 35 kişilik ekip tarafından sürdürülecek kazı çalışmaları, yaklaşık 1 buçuk ay sonra sona erecek.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu, partneri bulundu
Ordu Kurul Kalesi

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, 2017'ye kadar devam etti.

Çalışmalarla 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitlerinin ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucunda buraya MÖ 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi.

Kalede, 2016'da yürütülen kazıda ise 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen "Ana Tanrıça Kibele" heykeli bulundu.

Ordu'nun önemli turizm yerlerinden olan, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılan Kurul Kalesi'nin bulunduğu alanda, tarihi dehliz ve su sarnıcı da yer alıyor.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu, partneri bulundu

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