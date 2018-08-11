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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
11.08.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

Türkiye genelinde 'yabancı şahıslara yönelik huzur' uygulaması yapıldı

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Türkiye genelinde 'yabancı şahıslara yönelik huzur' uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi. Uygulamada, 228 bin 208 kişi kontrol edildi, 5'i yabancı uyruklu toplam 351 aranan kişi de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Türkiye'de yasal kayıtlı ya da illegal bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalıştığı yerler (mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları tarım ve sera alanları, sanayi bölgeleri, dilencilik yaptıkları cami önleri ya da cam silmek suretiyle trafiğin tehlikeye düşürüldüğü yerler ve benzeri), sahip oldukları işletmeler ve yoğun şekilde ikamet ettikleri bölgelere yönelik dün huzur uygulaması yapıldı.

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıt dışı olarak ülkede bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için il göç idaresine teslim edilmesi amacıyla yapılan uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bu?yu?kşehir belediye başkanlıkları ve il veya ilçe belediye başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de içinde bulunduğu karma ekipler katıldı.

Deniz ve hava aracı ile 122 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada, 6 bin 376 karma ekip, 29 bin 208 personel, 5 bin 395 noktada görev aldı.
Uygulama kapsamında, 228 bin 208 kişi kontrol edildi, 2'si çocuk 10 kayıp kişi ile 2'si yağma gasp, 14'ü yaralama, 11'i hırsızlık, 2'si dolandırıcılık, 2'si çocuk istismarı, 14'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1'i silahlı terör örgütüne üye olmak ve 295'i diğer suçlardan olmak üzere 5'i yabancı uyruklu toplam 351 aranan kişi yakalandı.

Denetimlerde, 9'u yabancı uyruklu 501 kişi de gözaltına alındı. Kontrol edilen 10 bin 162 umuma açık iş yerinden 35'i kapatıldı.

Uygulamada, 66 bin 117 araç kontrol edildi, aranan 38 araç bulundu, 736 bin 262 lira adli ve idari para cezası kesildi, 256 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan, 565 kişiye idari işlem yapıldı, 223 yabancı uyruklu kişi idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, aramalarda, 2 tabanca, 9 av tüfeği, 54 mermi, 5 kesici ve delici alet, 5 kurusıkı tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar, 5 bin 259 paket kaçak sigara ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.


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