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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
06.08.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

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Son dakika: Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

Türkiye genelinde polisin düzenlediği eş zamanlı uygulamayla günübirlik kiralık evler denetlendi. Günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 8 bin 165 ev kontrol edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetlemelerin beşincisi gerçekleştirildi. Denetimlerde genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk taşıyan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ile yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerinin engellenmesi amaçlandı.

Bin 323 ekip ve 4 bin 53 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Kimlik Bildirim Sistemi'ne kaydedilen veya yapılan araştırmalarda günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 8 bin 165 ev kontrol edildi.

Ekiplerce 10 ev kayıt altına alınırken, yasaya aykırı faaliyet gösteren 68 evin kapatılması için işlem başlatıldı. Bu arada 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten 543 ev sahibine toplam 2 milyon 382 bin 254 lira idari para cezası verildi. Denetimler sırasında haklarında yakalama kararı olan 36 kişi yakalanırken, vize ihlali yapan 15 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

 

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