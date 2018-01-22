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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

Türkiye Finans çalışma saatleri 2020 - Türkiye Finans öğle arası ve hafta sonu açılış/kapanış saati

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Türkiye Finans çalışma saatleri 2020 - Türkiye Finans öğle arası ve hafta sonu açılış/kapanış saati

Türkiye Finans çalışma saatleri, bankanın şubelerinde çeşitli işlemleri bulunan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye Finans çalışma saatleri ile birlikte öğle arası saati ve hafta sonu çalışma saatleri de müşteriler tarafından sorgulanıyor. Peki, Türkiye Finans çalışma saatleri nedir? İşte, 2020 yılının Türkiye Finans öğle arası saatleri ile hafta sonu açık mı sorusunun cevabı

Türkiye Finans ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Türkiye Finans hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Türkiye Finans 08:30-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

TÜRKİYE FİNANS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türkiye Finans; %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile 1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan Family Finans’ın 2005 yılında ortaklığıyla kurulmuştur.

Türkiye Finans çalışma saatleri 2020 - Türkiye Finans öğle arası ve hafta sonu açılış/kapanış saati

Birleşmeyi takiben güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir. 2008 yılında, The National Commercial Bank tarafından çoğunluk hissesi satın alınan Türkiye Finans Katılım Bankası, bu tarihten sonra değişim ve atılım dönemine girmiştir. 5 ülkede yatırımları bulunan, Suudi Arabistan’ın ilk ve en büyük bankası The National Commercial Bank’in yüzde 67.03 hisse ile hâkim ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektörünün öncü oyuncularındandır. Türkiye Finans’ın Yurt içinde 277 adet şubesi bulunmaktadır.

Türkiye Finans çalışma saatleri 2020 - Türkiye Finans öğle arası ve hafta sonu açılış/kapanış saati

 TÜRKİYE FİNANS SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? ÖĞLE ARASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Türkiye Finans çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.00’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.00’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

Türkiye Finans merkez binası, Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Türkiye Finans merkez şubesine 0216 676 20 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 676 29 05​ faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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