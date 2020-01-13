Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye'nin en eski kurumlarından biri olarak bankacılık alanında faaliyet göstermektedir. TEB olarak da bilinen bankanın kuruluş tarihi 1927 yılıdır. Türkiye Ekonomi Bankası, müşteri hizmetleri ile 7/24 hizmet sunarak kişi ve kurumların finansal ihtiyaçlarını karşılıyor. Müşteri hizmetlerini arayarak hemen işlem yapmaya başlayabilir, sesli yanıt sistemi ile zaman kaybetmeden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetleri

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Müşteri Hizmetleri, banka ile müşterileri arasında iletişimi sağlar. Türkiye Ekonomi Bankası müşterileri bankaya gitmeden bankanın Müşteri Hizmetlerini arayarak her türlü işlemlerini yapabilirler. Bu bakımdan müşteri hizmetlerinin yerine getirdiği tüm işler banka müşterilerine zaman kazandırır.

Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetlerini aradığınızda bankaya gitmeye gerek kalmadan pek çok işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu işlemler arasında kredi kartı işlemleri, borç ödeme işlemleri, şifre işlemleri gibi işlemler bulunur. İhtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri bankaya gitmeden Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetlerini arayarak zaman kaybetmeden 7/24 yapabilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetleri Numarası

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Müşteri Hizmetlerine 0850 200 0 666 numaralı telefonu arayarak bağlanabilirsiniz. Bu sayede ihtiyacınız olan tüm bankacılık işlemlerini, bankaya gitmeden yapabilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri hizmetlerini aradığınızda karşınıza sesli yanıt sistemi çıkacaktır. Bu sistem bazı durumlarda ihtiyacınızın karşılanması için yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda müşteri hizmetleri direkt operatöre bağlanma ihtiyacı söz konusu olabilir. Yapmanız gereken ilk işlem 0 850 200 0 666 numaralı müşteri hizmetlerini aramaktır.

Arama sonrasında karşınıza çıkan sesli yanıt sistemindeki bazı uyarıları dinlemenizde fayda vardır. Çünkü sizden T.C kimlik numarası gibi bilgiler talep edebilir. Sizden girmeniz talep edilen bilginin girişini tamamladıktan sonra işleme devam etmeniz gerekir. Sonrasında karşınıza çıkan ilk menüde ilk olarak 3'ü tuşlayın. Ardından 1'i tuşlamayarak işleminize devam edin.

Bağlantının hata vermesi halinde ise gelen menüden sırasıyla "3-1-1" tuşlamanız gerekir. Ancak bu tuşların her birine 1'er saniye aralıklarla basmaya dikkat etmelisiniz. Böylece Türk Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetleri için direkt operatöre bağlanabilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Türkiye Ekonomi Bankası Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmek için 0850 200 0 666 numaralı hattı arayabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda yalnızca müşteri hizmetleri iletişim bilgilerini bilmek yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda genel müdürlük binası adres ve iletişim bilgileri işinize yarayabilir.

Türkiye Ekonomi Bankası Merkez Binası Adresi: TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi No:7A - 7B Posta Kodu: 34768 Ümraniye / İSTANBUL

İhtiyaç durumunda 0216 635 35 35 numaralı hattı arayarak Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası Hakkında

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Faaliyete geçtiği dönemden günümüze şube ağını genişletmiştir. Müşterilerine factoring, yatırım, leasing, sigorta ve portföy gibi finans sektörünün çeşitlilik gösteren alanlarında hizmet sunmaktadır.

BNP Paribas ile güç birliği yapmış bir banka olarak adını duyurmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), BNP Paribas’ın 60 ülkede ve 100’den fazla noktada bulunan ticaret merkezleri ağına dâhil olmuş bir bankadır.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), BNP Paribas ile gerçekleştirmiş olduğu stratejik ortaklığın sonrasında ticari, kurumsal ve özel bankacılık alanlarındaki faaliyetlerini sürdürmektedir.