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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

'Türkiye eğitimli ve nitelikli genç nüfus ile kalkınacak'

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'Türkiye eğitimli ve nitelikli genç nüfus ile kalkınacak'

İş adamı Kutlu Özdemir, Türkiye’nin genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre çok önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek donanımlı ve iyi eğitimli genç nüfus ile büyüme ve kalkınmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Ülkelerin kalkınması, büyümesi ve gelişmesinde iyi yetişmiş eğitimli ve nitelikli genç insan gücüne sahip olup olunması önemli rol oynuyor. İş adamı Kutlu Özdemir, Türkiye'nin genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre çok önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek donanımlı ve iyi eğitimli genç nüfus ile büyüme ve kalkınmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

“Nitelikli, iyi yetişmiş genç nüfus Türkiye'yi kalkındıracak”

Genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre çok önemli bir avantaja sahip olan Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin en önemli belirleyicilerinden birinin genç nüfus gücü olacağına dikkat çeken Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, "Gençlerde işsizlik hem ülkemizde hem de küresel bir sorun olarak yıllardır karşımıza çıkıyor. Gençler, eğitimden iş gücü piyasasına geçerken bir takım sorunlarla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Bu sorunlar arasında işsiz kalmaları, gönülsüz bir şekilde yarı zamanlı işlerde çalışmaları, geçici ve düşük maaş almaları, olası ekonomik kriz zamanında işini ilk kaybedecek kişiler olmaları başı çekiyor. Bu gibi faktörlerden dolayı gençlerdeki işsizlik oranları, yetişkinlere göre daha fazla oluyor. Türkiye sahip olduğu genç nüfus potansiyelini ekonomi ve diğer alanlarda fırsata çevirdiği takdirde dünyanın en güçlü ve gelişmiş ülkeleri arasında yer alarak dünya ekonomisine ve dünya siyasetine yön verebilecek güce de sahip olabilecek" şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs 2018'de yayımladığı "İstatistiklerle Gençlik 2017 Araştırması" sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 16,1'ini genç nüfus oluşturuyor. 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusunun 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu. Yine aynı araştırmaya göre gençlerde işsizlik oranı gençlerde işsizlik oranı, 2016 yılında yüzde 19,6 iken 2017 yılında yüzde 20,8 olarak gerçekleşti ve istihdamdaki gençlerin yüzde 51,6'sı hizmet sektöründe yer alıyor.

 

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