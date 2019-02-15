Türkiye dün bu cinayetleri konuştu... 3 genç kız babasını öldürdü

İLK CİNAYET ANKARA'DAN

Ankara'da Berfin Ö. (16) ailevi problemler nedeniyle tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55), boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Atapark Mahallesi 1311 Sokak’taki bir binanın üçüncü katında oturan İlhami Ö. ile kızı Berfin Ö. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Birlikte yaşadığı eşi ve kızıyla birlikte yaşayan İlhami Ö., ailevi problemler nedeniyle kızı Berfin Ö.’yle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonunda Berfin Ö., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı. İlhami Ö., kanlar içerisinde yere yığıldı

Dilek C’nin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İlhami Ö’nün öldüğünü tespit etti.Babası tarafından darp edilen Berfin Ö. polis ekipleri eşliğinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

GENÇ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınan Berfin Ö. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.İlhami Ö’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Berfin Ö’nün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, İlhami Ö’nün de semt pazarlarında ekmek arası köfte satarak geçimini sağladığı öğrenildi.

MÜGE ANLI'DA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi' A. ilgili Müge Anlı'nın programında şok bir itiraf geldi. Gazi'nin büyük kızı Gizem A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu itirafların ardından Abdullah Gazi A.’yı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A. (17), adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı "hayatımın en zor programı" dedi ve cinayetle ilgili çarpıcı gerçekleri şu sözlerle anlattı:

"Yayından sonra Kıymet hanım 'sizinle görüşmek istiyorum' dedi. Görüştük ve hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Kıymet hanım ve geldiği günden beri yanında bulunan büyük kızı benimle konuşurken; ortaya çıktı ki Abdullah Gazi'yi 18 Ocak gecesi büyük kızı öldürmüş...

Hayatının en zor programı, en çok etkileyen konu neydi diye sorarlardı. Artık onun cevabı var. Güzeller güzeli bir kız çocuğu üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Gerçekten çok güzel. 18 Ocak gecesi bir yere kadar anlatılanlar doğru. Eve alkollü şekilde geliyor baba, annesine senedi imzalatmak istiyor. Ve genç kızın anlattığına göre; annesinin öldürüleceğini düşünen genç kız o silahla babasını öldürüyor istemeden de olsa...

Kendi aralarında anlaşıyorlar. Evin yakınında bir ocak var, onu oraya atıyorlar. Ve cesetten de bu şekilde kurtuluyorlar. Evde 15 yaşında bir kız çocuğu daha var. Diyorlar ki "Eğer her şey ortaya çıkarsa annem üstlenecek.

Dün Kıymet hanım yayından sonra konuşacağım dediğinde 14 yaşındaki çocuğun da ifadesi alınıyor. Çocuk, anlaştıkları gibi annesinin öldürdüklerini ifade ediyor. Ama aslında olayı iç yüzünde kızını korumaya çalışan bir anne var. Kız her şeyin ifadelerde ortaya çıkacağını düşündü."

CİNAYET GECESİ NELER YAŞANDI?



Abdullah Gazi'yi öldürdüğünü itiraf eden büyük kızı Gizem A. cinayet gecesini şu sözlerle anlattı:



"Alkollü şekilde eve geldi. Sonra bir senet çıkarttı, annem 'imzalamayacağım' dedi. Sonra vurdu, annem imzalamak zorunda kaldı. Sonra kavga etti, dövmeye başladı. Sonra ben araya girdim, silah patladı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı o vurulmuş sonra öldü.



Annem ile birlikte aldık, kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasında. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, orada yaktık. Küçük kardeşime "olay çıktı vuruldu" dedim. Ona biz tembihledik, eğer bir gün ortaya çıkarsa annem yaptı diyelim dedik.



Annem bize annelik yaptı, babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim ben. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı böyle olmazdı.



POLİSİ NEDEN ARAMADILAR?



Anne Kıymet A:



"Ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Polisi aramak korkumuzdan... O yüzden götürüp yaktık zaten, demeyelim bizden bilinmesin diye. Saklayamıyoruz ki, biz yalanı söylerken belli ediyoruz.

Büyük kızı Gizem A.:



Polisi çağırmayı düşünmedim. Zaten olan olmuş, annemi alıp götürürler, bizi ayırırlar diye korktum. O yüzden saklamak istedik biz. Zaten annem üzerine alacaktı 'Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma' dedi. Ben kabul etmedim."

SON HABER SİİRT'TEN

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuğu gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki S.S, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babası Hayrettin S'yi (54) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan, 14 çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrettin S, 112 acil servis ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayrettin S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.S. gözaltına alındı.

Hayrettin S'nin cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.