Türkiye Diyabet Vakfı’ndan Kanal D'ye teşekkür plaketi
5 bin diyabetli çocuğu bir araya getirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan Maviköy Diyabetle Yaşam Merkezi, pazar günü törenle İstanbul Şile’de açıldı. Törende Türkiye Diyabet Vakfı’na desteklerinden dolayı Kanal D’ye de teşekkür plaketi verildi.
Maviköy Diyabetle Yaşam Merkezi, bağışçıların desteğiyle Türkiye Diyabet Vakfı tarafından dünyanın ilk ve tek diyabetle yaşam merkezi olarak kuruldu. Maviköy’de tören öncesi “Diyabetli 50 Aile ve 50 Çocuk” etkinliğinde diyabetli çocukların ailelerine eğitim verildi. Uzmanlar ailelere diyabette acil durum yönetimi ve diyabetin günlük olarak aile içinde yönetilmesi konusunda bilgi verdi. Törende iş dünyası, ilaç sektörü ve medya mensuplarına köye yaptıkları bağışlar için plaketler verildi. Kanal D adına plaketi Demirören TV Kurumsal İletişim Müdürü Neslihan Akdaş aldı.
Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr M. Temel Yılmaz, açılış konuşmasında önümüzdeki dönemde başlayacak diyabet kamplarında diyabetli çocuk ve gençlerin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
Maviköy Diyabetle Yaşam Merkezi, altyapısı ve hizmet anlayışı ile uluslararası standartlara göre düzenlenmiş bir tesis. İstanbul Şile Doğancılı Köyü’nde yer alan tesis, yılda 5 bin çocuğa diyabet eğitimi verme kapasitesine sahip. 10 yılı aşkın bir sürede tamamen bağışlarla inşa edilen tesiste, spor alanları, yüzme havuzu, derslikler, müzik odası, diyabet rejimine uygun bir restoran ve konaklama odaları mevcut.
Tesiste yaz aylarında çocuk ve gençlere dönük diyabet kampları düzenlenirken, kış aylarında da kan şekeri kontrolünde sorun yaşan tip 2 diyabet hastaları tesiste konaklayabilecekler.
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