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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.11.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Türkiye Diyabet Vakfı’ndan Kanal D'ye teşekkür plaketi

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Türkiye Diyabet Vakfı’ndan Kanal D'ye teşekkür plaketi

5 bin diyabetli çocuğu bir araya getirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan Maviköy Diyabetle Yaşam Merkezi, pazar günü törenle İstanbul Şile’de açıldı. Törende Türkiye Diyabet Vakfı’na desteklerinden dolayı Kanal D’ye de teşekkür plaketi verildi.

Maviköy Diyabetle Yaşam Merkezi, bağışçıların desteğiyle Türkiye Diyabet Vakfı tarafından dünyanın ilk ve tek diyabetle yaşam merkezi olarak kuruldu. Maviköy’de tören öncesi “Diyabetli 50 Aile ve 50 Çocuk” etkinliğinde diyabetli çocukların ailelerine eğitim verildi. Uzmanlar ailelere diyabette acil durum yönetimi ve diyabetin günlük olarak aile içinde yönetilmesi konusunda bilgi verdi. Törende iş dünyası, ilaç sektörü ve medya mensuplarına köye yaptıkları bağışlar için plaketler verildi. Kanal D adına plaketi Demirören TV Kurumsal İletişim Müdürü Neslihan Akdaş aldı. 

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr M. Temel Yılmaz, açılış konuşmasında önümüzdeki dönemde başlayacak diyabet kamplarında diyabetli çocuk ve gençlerin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. 

Türkiye Diyabet Vakfı’ndan Kanal Dye teşekkür plaketi


Maviköy Diyabetle Yaşam Merkezi, altyapısı ve hizmet anlayışı ile uluslararası standartlara göre düzenlenmiş bir tesis. İstanbul Şile Doğancılı Köyü’nde yer alan tesis, yılda 5 bin çocuğa diyabet eğitimi verme kapasitesine sahip. 10 yılı aşkın bir sürede tamamen bağışlarla inşa edilen tesiste, spor alanları, yüzme havuzu, derslikler, müzik odası, diyabet rejimine uygun bir restoran ve konaklama odaları mevcut.

Tesiste yaz aylarında çocuk ve gençlere dönük diyabet kampları düzenlenirken, kış aylarında da kan şekeri kontrolünde sorun yaşan tip 2 diyabet hastaları tesiste konaklayabilecekler.

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