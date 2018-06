Merkezde çalışanlar, Yıldırım’ı ‘Rabia’ ve ‘bozkurt’ işareti yaparak uğurladı. Menderes Belediyesi’ni de ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada imar barışı düzenlemesinden yararlanmak için belediyeye başvuran Cihangir Hançer ile Adem Yeşilyayla’nın işlemlerini gerçekleştirdi. Hançer ve Yeşilyayla ile bir süre sohbet eden Yıldırım, İzmir’in binalarının büyük bölümünün kaçak olduğunu, imar barışıyla birlikte kentin yenileneceğini söyledi.



YÖRÜK ŞÖLENİNE KATILDI

Yıldırım, Menderes’in Tekeli Mahallesi’nde Yörük Şöleni’ne katıldı. Başbakan, at üstünde halkı selamladı. ‘Kayıbeyi geliyor’ anonsu eşliğinde kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım, “Bizim için dua eden, bizden desteğini esirgemeyen ak saçlı Yörük beylerine şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun” dedi.



Türkiye’nin bölgedeki bütün olumsuzluklara rağmen huzur ve güven içinde kararlı şekilde yürüyüşüne devam ettiğini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye asırlar boyunca yaptığı gibi hep adaletin ve hakkın yanında yer aldı. Orta Asya’nın bozkırlarından çıkarak Anadolu’ya, Balkanlar’a, Avrupa’ya akın akın giden kutlu medeniyetin evlatlarıyız. Irak’ta, Suriye’de, Ürdün’de zor şartlarda, hayatları tehlikede olan Türkmenler bizim kardeşimizdir. Hepimiz birlikte Türkiyeyiz. Bu millet, İslam coğrafyasının darmadağın olduğu dönemde Batı’dan gelen Haçlı seferlerine göğsünü siper etmiş bir millettir. Moğolistan’dan Viyana’ya kadar dostluk, adalet, huzur götürmüştür. Ecdadımız arkasında harabeler değil medreseler, köprüler, camiler, külliyeler, insanlık bıraktı. Milletimiz adım adım tarihteki şanlı yerine geri dönüyor. Bölgede ve dünyada tüm mazlumların umudu haline geldik. Herkesin yanında oluruz ama ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ, DEAŞ, PKK’nın da korkulu rüyası oluruz. Türkiye demek insanlık demektir. Türkiye barış demektir. Kardeşlik demektir. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir. Büyük medeniyet olmanın gerektirdiği sorumluluklar var. Bu sorumluluğun hakkını veriyoruz. Sadece İzmir’i, İstanbul’u, Ankara’yı değil, tüm vilayetlerimizi aynı şekilde seviyor ve hizmetlerimizi götürüyoruz.”