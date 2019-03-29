Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü ve kuvvetlidir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye Cumhuriyeti devleti güçlü ve kuvvetlidir
GeriGündem Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü ve kuvvetlidir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gamze KOLCU / BURSA
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü ve kuvvetlidir

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü ve kuvvetlidir

MİLLET ittifakı 6. mitingini dün CHP’li ortak aday Mustafa Bozbey’in destekleneceği Bursa’da yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin beka sorunu var demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yok anlamına gelir. Yani tehlike ile karşı karşıya ve yok edilmek üzere demektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bölgesinde en kuvvetli, en güçlü devletlerinden biridir. Vatandaşın buzdolabı bomboş. Türkiye bu duruma nasıl geldi? O nedenle bütün kardeşlerime söylüyorum; sandığa gideceksiniz, vicdanınıza soracaksınız. ‘Yeter artık’ demenin vakti.  ‘Belediyelere para vermeyiz’ diye laflar ediyorlar. İzmir orada, Eskişehir, Tekirdağ var. Sanki onlara para mı veremiyorlar? Onlar yasal olarak aldıkları parayı doğru ve yerinde harcıyorlar. Onların kul hakkı yeme alışkanlığı bizde yok.”

CANIMIZ, KANIMIZDIR

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise şöyle konuştu: “Cumhur ittifakının içinde yer alan MHP seçmeni de, AK Parti’ye oy veren seçmen de kardeşimizdir, canımızdır, kanımızdır’ demeye devam edeceğiz. Sabah akşam iftira attılar, bana ‘PKK’lı’ dediler. Kandil ile sözleşme imzaladığımı söylediler. İYİ Parti’nin 29 belediye meclis üyesinin PKK’lı olduğunu söylediler. Abdullah, Kocaeli İYİ Parti belediye meclis üyemiz. Abdullah sen kimsin? (Abdullah Uçar: Ben Muş doğumluyum, hakkımda yapılan iftiraları asla kabul etmiyorum. Hiçbir siyaseti partide yer almadım. İYİ Parti ilk yerimdir. Ben PKK’lı değilim. PKK’ya karşı verdiğimiz mücadeleyi herkes biliyor.) Zannettiler ki korkacağız, zannettiler ki arkadaşlarımızı ortada bırakacağız. Yok öyle şey. 29 arkadaşımızın içinde ikisi PKK terörüyle mücadele ederken şehit düşmüş iki aslanın kuzeni. Böyle bir şey yapılabilir mi?”

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gece yarısı korkunç haber geldi...

Altı gündür aranıyordu! Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yıl sonuna kadar ücretsiz

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı