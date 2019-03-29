Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü ve kuvvetlidir
MİLLET ittifakı 6. mitingini dün CHP’li ortak aday Mustafa Bozbey’in destekleneceği Bursa’da yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin beka sorunu var demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yok anlamına gelir. Yani tehlike ile karşı karşıya ve yok edilmek üzere demektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bölgesinde en kuvvetli, en güçlü devletlerinden biridir. Vatandaşın buzdolabı bomboş. Türkiye bu duruma nasıl geldi? O nedenle bütün kardeşlerime söylüyorum; sandığa gideceksiniz, vicdanınıza soracaksınız. ‘Yeter artık’ demenin vakti. ‘Belediyelere para vermeyiz’ diye laflar ediyorlar. İzmir orada, Eskişehir, Tekirdağ var. Sanki onlara para mı veremiyorlar? Onlar yasal olarak aldıkları parayı doğru ve yerinde harcıyorlar. Onların kul hakkı yeme alışkanlığı bizde yok.”
CANIMIZ, KANIMIZDIR
İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise şöyle konuştu: “Cumhur ittifakının içinde yer alan MHP seçmeni de, AK Parti’ye oy veren seçmen de kardeşimizdir, canımızdır, kanımızdır’ demeye devam edeceğiz. Sabah akşam iftira attılar, bana ‘PKK’lı’ dediler. Kandil ile sözleşme imzaladığımı söylediler. İYİ Parti’nin 29 belediye meclis üyesinin PKK’lı olduğunu söylediler. Abdullah, Kocaeli İYİ Parti belediye meclis üyemiz. Abdullah sen kimsin? (Abdullah Uçar: Ben Muş doğumluyum, hakkımda yapılan iftiraları asla kabul etmiyorum. Hiçbir siyaseti partide yer almadım. İYİ Parti ilk yerimdir. Ben PKK’lı değilim. PKK’ya karşı verdiğimiz mücadeleyi herkes biliyor.) Zannettiler ki korkacağız, zannettiler ki arkadaşlarımızı ortada bırakacağız. Yok öyle şey. 29 arkadaşımızın içinde ikisi PKK terörüyle mücadele ederken şehit düşmüş iki aslanın kuzeni. Böyle bir şey yapılabilir mi?”
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