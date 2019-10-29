En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, bu özel günün anlam ve önemini en iyi şekilde açıklayan mesajları ve sözleri internette araştırıyor. Biz de sizler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını derledik...
Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından cumhuriyetin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. Bu anlamlı günü taçlandırmak için en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajlarını araştıran vatandaşlar, sosyal medya paylaşımları için uygun 29 Ekim mesajlarını sorguluyor. İşte, en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı seçenekleri...
96 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…
Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karakterli Koruyucular İster. Bu Duygularla Cumhuriyetinizi Tebrik Ediyorum..
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel , gelsene.
Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Canımızı düşünmeden vereceğimiz vatanımıza armağan edilen Cumhuriyetimizin varlığı kutlu olsun. Atam ruhun şad olsun…
Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ sözüyle temelini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’inci yıl dönümü kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz.
Cumhuriyet'imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,bütün şehit ve gazilerimize Cenabı Hakk'tan sonsuz rahmet diliyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 96.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyorum.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.
Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.
Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
96. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan eden tüm şüheda ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.
Cumhuriyetimizin temel direkleri yüzyıllar boyu aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam edecektir. Bu düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bu vesile ile rahmetle anıyorum.
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