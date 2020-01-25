Türkiye bunu konuşuyor: Lahmacun pizzayı ezdi geçti

Sadece bir yılda 19.8 milyon adet lahmacun sipariş ettik, yemelere doyamadık! Öyle ki, sipariş edilen lahmacunlar yan yana dizilse, pizzanın ana vatanı İtalya’ya yol oluyor. Yemeksepeti verilerine göre, Türkiye’de kullanıcılar online yemek siparişinde daha çok Türk mutfağını tercih etti.

Peki ama neden? “Turkish pizza” diye tanıtılan lahmacunun pizzayla amansız savaşında hangisi daha sağlıklı, daha ucuz, daha lezzetli? Buyurun tartışmaya!

EN SAĞLIKLI FAST FOOD

“Lahmacun, içindeki et nedeniyle protein, demir ve B12 ihtiyacımızın önemli kısmını karşılar” diyor Dr. Murat Topoğlu. Bol yeşillik, özellikle maydanoz ve limon sıkılarak domatesle dürülen lahmacun haftada 1-2 kez tüketilebilir. Ama tam da bu noktada dikkat etmeniz gereken bir şey var: Lahmacunu nereden yediğiniz! “Lahmacunun kıyması gerçek etten çekilmiş ve çok yağlı olmamalı. İçini evde hazırlamakta fayda var. Çünkü piyasada soya ya da sakatat veya kanatlı etleri karıştırılarak mekanik kıyma yapanlar olduğunu biliyoruz. Yani, 1 liraya aldığınız lahmacun sizi zehirleyebilir.”

BİZDEN ÇALDILAR

Dr. Topoğlu, “Zaten Avrupalılar lahmacunu bizden çalıp pizza olarak ünlü etti” diyerek kadim bir tartışmanın da kapısını aralıyor. İtalyanlar bu topraklardan mı “tarif yürüttü”, bilinmez... Ancak Dr. Topoğlu 100 gram kaşar 330 kalori/ 4-5 dilim sucuk 60 kalori (İşlenmiş ve sağlıksız et olduğu da unutulmamalı) diyerek pizza severleri hayal kırıklığına uğratıyor.

PİZZAYA GÖRE DAHA MASUM

Dr. Murat Topoğlu, “Ortalama malzeme ile yapılan bir orta boy pizza 1000-1500 kalori (Türkiye’de özellikle kalın hamur pizza sevilip tercih ediliyor) Ortalama bir fırın lahmacun ise 240 kalori. Yani pizzaya göre çok daha masum. Hele ki ince hamur bir lahmacun yerseniz, alacağınız kalori miktarı 180-200’e düşer. Bunun içinde 23 gram karbonhidrat, 11 gram protein ve 11 gram yağ vardır” diyerek diyet yapanların da kalbini kazanıyor.

100 kişiye sorduk. Henüz 20’li yaşlarda, yalnız yaşayanlar ile öğrencilerin genel tercihi pizzadan yana.

1. Daha lezzetli.

2. Görüntüsü ve çeşitliliği daha çekici.

3. İnternetten ya da telefonla sipariş vermek kolay, daha hızlı.

4. Daha havalı, arkadaşlar arasında modern bir hava yaratıyor.

5. Daha doyurucu (özellikle kalın kenar).

6. At buzluğa, ye akşama!

7. Sadece akşam yemeği değil kahvaltı yerine de.

8. Yanında alkol ya da türevleri tüketilebilir.

9. Lahmacunun vejetaryen seçeneği yok.

10. Pizza restoranı kız/erkek arkadaş ile güzel bir akşam yemeği için iyi bir alternatif.

PİZZA SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ

Onkoloji uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, pizzaya yeşil ışık yakıyor. Bir şartla! “Usulüne uygun ve doğru malzemelerle yapılmış olan pizza hem sağlıklı hem de besleyici bir yiyecektir. İnce hamur fazla karbonhidrat yükü getirmez, domates sosu, peynir ve kullanılan sebzeler de diğer besleyici unsurları sağlar” diyor. Bu açıdan bakıldığında pizzanın diğer “fast food” türlerinden ayrıldığına dikkat çeken Dr. Dizdar, “Hele ki iyi şarküteri ürünleri kullanıyorsanız zaten lezzet sorununuz yoktur” diye ekliyor.

DONDURULMUŞA DİKKAT!

Dr. Dizdar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Elimizdeki bütün veriler marketlerde satılan ambalajlı sosis, salam gibi ürünlerin zaten hiç bozulmadığını göstermekte. Hazır pizzalarda da olasılıkla bunlar kullanılır. İçerik kaliteli olduğu sürece diyabetikler de dahil herkes tarafından güvenle tüketilebilir, ancak çok lezzetli olduğundan acele etmeden yavaş yavaş yemekte, aşırıya kaçmamakta fayda var.”

GÜNDE 3 MİLYON YENİYOR

Türes’in araştırmasına göre, Türkiye’de günde 3 milyon lahmacun yeniyor. Bunun üçte birini İstanbullu tüketiyor. Ancak lahmacuncular arasında büyük fiyat farkları var. İstanbul’da sokakta 1 liraya satan da var, işletmelerde tanesi 4 liradan başlayıp 20 liraya satan da. Sektör temsilcilerine göre, fiyat farkının en önemli nedenleri kullanılan malzeme, satılan yer ve dükkânın markasının fiyatları. Ancak tüm bunlara rağmen lahmacun pizzaya göre daha ekonomik. Piyasada bir büyük boy pizza 30 liradan başlarken, butik restoranlarda bu rakam 70-80 liraya kadar çıkıyor.

LAHMACUNUN TARİHÇESİ

Lahmacun Arapçadan dilimize geçmiş: “Lahm ü macin”. Et ve yoğurulmuş hamur anlamına geliyor. İncecik, pide şeklinde açılarak pişirilmiş ekmeğin tarihi ise yaklaşık 15 bin yıl öncesine uzanıyor. Ayrıca, Mısırlılar ve Romalılar gibi eski Akdeniz halklarının yassı ekmekleri üzerine zeytinyağı dökerek ve kekik gibi bölgesel çeşni ve baharatlar ekleyerek yedikleri bir gerçek. Kaldı ki bu gelenek hâlâ devam etmekte. Birçok ülke bu tarz ekmeğe pizzaya sesçe benzeşen isimler vermiş. Örneğin Yunancada “pita”, Türkçede “pide”. Lahmacunun da yine bu kökenden gelen bir yiyecek olduğu ve doğu Akdeniz kökenli olduğu unutulmamalı.