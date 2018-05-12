Türkiye bu kavgayı konuşmuştu.... Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu mahkemede o anları anlattı

Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli 3 çocuk babası Mustafa Yılmaz(49) 11 Aralık 2017 günü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri’nin yıkımı sırasında toz kalkmaması için sulama işi yapıyordu. Kopan demir parçasının başına isabet etmesiyle Yılmaz hayatını kaybetti. Bunun üzerine Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu bilgi almak için olay yerine gitti. Yıkılan vakfın işletmecileri Mehmet Şeref Varan, Serhat Varan ile vakıf personeli Alper İnanç Kerimoğlu’na tepki gösterdi. Belediye personeli de tesis işletmecilerine tepki gösterince arbede çıktı. Kerimoğlu da kavgaya karıştı. Mustafa Yılmaz’ın hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma sürerken Kerimoğlu’nun şikayeti üzerine Mehmet Şeref Varan, Serhat Varan ve Alper İnanç hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 3 şüphelinin tesis kiracısı oldukları belirtilerek kaçak inşaat yaptıkları ve bu inşaatın yıkımı esnasında Kerimoğlu’na, “O..., a... edeceğiz. Seni öldüreceğiz” şeklindeki sözler nedeniyle ‘tehdit, hakaret’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

'BAŞKAN ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada ifade veren Alper İnanç tesislerin genel müdürü olduğunu söyleyerek, “Bu binanın yıkımına karar verilmişti. Belediye görevlileri yıkım için gelmişti. Olay yerine Bakırköy Belediye Başkanı da gelmişti. İddialar tamamen yalandır. Tam tersine olay sırasında müşteki beni darp etmişti. Bu darp olayı ilgili benim raporum vardır. Ben şikayetçi oldum. Soruşturması devam ediyor. Ben şikayetçi olduktan sonra müşteki tarafın şikayetçi olduğunu öğrendim. Gerekli iş güvenliğini almadıkları için iş kazası olmuş ve belediyenin bir işçisi vefat etmiştir. Orada 200 kişi vardı. Başkanın emrinde olan bu kişilerin bize linç girişimi ihtimaline rağmen belediye başkanı bize saldırdı. Sonra yanındakiler de bize saldırdı. Buna rağmen ben hakaret ve tehditte bulunmadım” dedi.

Bakırköy Spor Vakfı çalışanlarından tanık olarak dinlenen Mehmet Güldalı ise “Halk başkana önlem alınmadı diye tepki gösterdi. Sanık Alper İnanç belediye başkanına ‘bunlar hep sizin yüzünüzden, önlem almadığınız için oldu’ dedi. Başkan kızdı ve bağırdı. Alper’e saldırdı. Başkan bey ve korumaları Alper İnanç’a vurdular” diye konuştu.

TANIK BELEDİYE ÇALIŞANI: BEN BİZZAT DUYDUM

Tanık olarak dinlenen belediye çalışanı Şener Sırbudak ifadesinde; “Tüm sanıklar belediye başkanına ‘O..., senin a... sinkaf ederim, oturduğun yeri biliyoruz. Çocukların okulunu biliyoruz. Bu olay burada kalmayacak, bunun intikamını alacağız’ gibi ölümle tehdit sözlerini söylediğini bizzat duydum. Ben belediye başkanının sanıkları darp ettiğini ve hakarette bulunduğunu görmedim” dedi. Tanık olarak dinlenen diğer belediye çalışanı Hakan Güncü de, sanıkların üçünün de belediye başkanına küfrettiğine şahit olduğunu arbede çıkınca Kerimoğlu’nu oradan uzaklaştırdığını söyleyerek, belediye başkanının hakaretine ya da darp olayına şahit olmadığını ileri sürdü.

'BENİM KEYFİ BİR EYLEMİM OLMAMIŞTIR'

Önceki gün yapılan davanın ikici celsesine gelen müşteki Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Olay iddianamede anlatıldığı gibi yaşanmıştı. Benim sanıklara yönelik hâksiz ve keyfi bir eylemim olmamıştır. Sadece bana küfrederlerken dönüp bana mı dedin diye sordum. Ayrıca onlar küfrederken gel buraya diye onlara söyledim” şeklinde konuştu.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme CD’nin çözümünün yaptırılması için bilirkişiye verilmesine ve ayrıca sanık müdafinin talebi doğrultusunda İhlas Haber Ajansı ve A Haber ajansına müzekkere yazılarak olay yerine ait varsa kamera kayıtlarının istenmesine karar vererek davayı erteledi.