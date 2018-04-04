TÃ¼rkiye bu kadÄ±nÄ± konuÅŸmuÅŸtu! KocasÄ± mahkemede ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiâ€¦

Adana'da tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski kocasÄ±nÄ± sÄ±cak su ve kÄ±zgÄ±n yaÄŸ dÃ¶kÃ¼p, satÄ±rla yaralayarak Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuklanan kadÄ±nÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.Â Â Â Â Â

Adana 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmaya tutuklu Emine Sayar (40) ile Sayarâ€™Ä± olay sÄ±rasÄ±nda hafif ÅŸekilde yaraladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuksuz olan eski eÅŸi Ayhan Akdemir (42) ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

Mahkeme baÅŸkanÄ±, sanÄ±klara haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± hatÄ±rlattÄ±ktan sonra savunmalarÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere sÃ¶z hakkÄ± verdi.Â Â Â Â Â

Sayar, Akdemir'den ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Olay gÃ¼nÃ¼ eski eÅŸinin sabaha karÅŸÄ± eve geldiÄŸini ve polis baskÄ±nÄ±ndan kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip cep telefonunu kendisine vererek, "Bana bir ÅŸey olursa cep telefonumu yok et" dediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Sayar, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"OÄŸlum okula gittikten sonra nafaka yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸtÄ±k. SÃ¼rekli nafaka Ã¶dediÄŸi iÃ§in 'Ä°stediÄŸim zaman eve gelirim' dedi. TartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. MutfaÄŸa gidip bÄ±Ã§aÄŸÄ± aldÄ±. AramÄ±zda boÄŸuÅŸma oldu. Beni itti, saÃ§Ä±mÄ± Ã§ekti. BÄ±Ã§ak salladÄ±. Hatta karÄ±n bÃ¶lgemde Ã§izikler oluÅŸtu. Ben de kendimi korumak iÃ§in neresine neyle vurduÄŸumu hatÄ±rlamÄ±yorum. O sÄ±rada ocaktaki kÄ±zgÄ±n yaÄŸ ve sÄ±cak su dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Ben de yandÄ±m. KasÄ±tlÄ± dÃ¶kmedim. Arbede sÄ±rasÄ±nda satÄ±rla da vurmuÅŸ olabilirim. OlayÄ± dramatik hale getirmek iÃ§in suÃ§ unsurlarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tarak mizansen hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. Ã‡ocuklarÄ±ma beni yÄ±llarca cezaevinden Ã§Ä±karttÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ±, sÃ¼rÃ¼ndÃ¼rmek iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ. KasÄ±tlÄ± olmadÄ±. Kendimi korudum."Â Â Â Â Â

Ayhan Akdemir ise savunmasÄ±nÄ± yaparken Ã¼zerindeki kÄ±yafeti Ã§Ä±kartÄ±p vÃ¼cudundaki yanÄ±k yara izlerini mahkeme heyetine gÃ¶sterdi.Â Â Â Â Â

BoÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen 10 yÄ±ldÄ±r eÅŸiyle birlikte aynÄ± evde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, nafaka tartÄ±ÅŸmasÄ± iddiasÄ±nÄ±n ise gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼ren Akdemir, aralarÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmanÄ±n Emine Sayar'Ä±n bir gardiyanla mesajlaÅŸmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â Â Â Â Â

Eski eÅŸini kendisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Akdemir, kaÃ§Ä±p saklandÄ±ÄŸÄ± tuvaletten polisi arayarak yardÄ±m istediÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Mahkeme heyeti, taraflarÄ±n dinletmek istedikleri tanÄ±klarÄ±n davaya etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek bu talebi reddetti.Â Â Â Â Â

Dava dosyasÄ±nda baÅŸka araÅŸtÄ±rÄ±lacak husus kalmamasÄ± Ã¼zerine mahkeme savcÄ±sÄ± mÃ¼talaasÄ±nÄ± verdi.Â Â Â Â Â

SavcÄ±, mÃ¼talaasÄ±nda sanÄ±k Sayarâ€™Ä±n "Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, hÃ¼kÃ¼mle birlikte tutukluluk halinin devamÄ±nÄ±, Akdemir'in ise meÅŸru mÃ¼dafaada bulunduÄŸunu belirtip beraatÄ±nÄ± talep etti.Â Â Â Â Â

SanÄ±k avukatlarÄ±, esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamak iÃ§in sÃ¼re istedi. Mahkeme heyeti, sanÄ±k Emine Sayar'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verip duruÅŸmayÄ± karar iÃ§in erteledi.

YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi PTT Evleri Mahallesi'nde 29 KasÄ±m 2017'de sabah kahvaltÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Ayhan Akdemir'in Ã¼zerine sÄ±cak su ve kÄ±zgÄ±n yaÄŸ dÃ¶kÃ¼p satÄ±rla Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuklanan Emine Sayar hakkÄ±nda 20 yÄ±l hapis istemiyle dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â

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