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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Vural BOZOK/DHA
05.11.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Nedeni şoke etti

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ÇANAKKALE Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’ye ait, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu’nda meydana gelen makine arızasının nedeni ortaya çıktı. Feribottaki arızanın, deniz dibindeki bir araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Dün, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu meydana gelen makine arızası nedeniyle Kuzu Limanına halat yardımıyla yanaşabilmişti. Gemiden atılan halat, iskeledeki demire bağlanmak için vatandaşların yardımıyla çekildi. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, arızaya deniz dibindeki bir araç lastiğinin feribotun pervanesine sıkışmasının neden olduğu belirtildi. 

GESTAŞ’TAN AÇIKLAMA YAPILDI

Dün saat 09.00’da Kabatepe Limanı’ndan hareket eden ve saat 10.40 sıralarında Gökçeada Kuzu Limanı’na yanaşmak için manevra yapan gemide meydana gelen arıza sonrası, vatandaşların halata asılmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı. Yaşanan olayla ilgili Gestaş tarafından yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gemimiz, Gökçeada İskelesine yanaşma esnasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeadada söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemimizdeki halat ırgatları devreye alınarak gemiden kıyıya halat uzatılmıştır. Halat iskelede bulunan babalara bağlanmış ve ırgat vasıtası ile gemi güvenli bir şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır. Daha sonrasında teknik ekibimiz ve dalgıç ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, arızanın ’deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması’ neticesinde oluştuğu tespit edilmiştir. Deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonrasında pervane sisteminde arıza meydana gelmiştir. Teknik ekibimiz, arızayla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir."

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