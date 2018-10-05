Türkiye Batman şehitlerine ağlıyor…
Batman’da hain saldırı sonucu şehit olan 8 asker için cenaze törenleri düzenlendi. Cenaze törenlerinde yürek yakan anlar yaşandı...
Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, "Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.
Batman’da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit Göksu’nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.
Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, "Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu.
Şehidin ağabeyi ve mahalle muhtarı olan Seyitahmet Göksu ise kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” şeklinde konuştu.
İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.
ŞEHİT NEŞET GÖK'ÜN CENAZESİ ESKİŞEHİR'DE TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ
Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök (46), babası Turan Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve Batuhan Gök (7) ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.
Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenazenin geçişi sırasında asker selamı verdi.
Gök'ün cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.
ŞEHİT ÖZGÜR CAN İNCE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin naaşı, düzenlenen töreninin ardından Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verildi
Şehit İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.
Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ HEKİM'İN CENAZESİ ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Isparta'da defnedildi.
Şehit Hekim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Kuleönü kasabasındaki babaevine getirildi. Şehit için burada dua edildi. Ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Valilik önüne götürüldü.
Cenaze törenine, şehidin annesi Ayşe, babası Hasan, kardeşleri Beyza, Burak, eşi Arzu Hekim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.
Şehidin annesi Ayşe Hekim törene ambulansla getirildi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hekim'in naaşı, binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü. Törene katılanlar tekbir getirip slogan attı.
Şehidin cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
KIRIKKALE ŞEHİDİ YAHYA ŞEN, GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen (24), memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen’in cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morgundan alınarak öğlende Kırıkkale Nur Camii'ne getirildi. Burada yapılan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oğlu Türgev Vakfı Genel Başkanı Bilal Erdoğan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Törende baba Emrullah, anne Ayşe, ağabeyi Uzman Çavuş Metin Şen ile ikiz kardeşi Zekeriya ve dedesi Ali Şen taziyeleri kabul etti. Yakınları, şehit Yahya Şen’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Şen, "İnşallah gâvurun bebelerinden Allah hesabını soracaktır oğlum" diye feryat etti.
Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in tabutu, cenaze aracına taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türgev Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da bir süre şehidin cenazesini omuzlarında taşıdı.
Konvoy eşliğinde Balışeyh ilçesi Akcakavak köyüne götürülen şehit Şen, gözyaşları arasında toprağa verildi.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OKAN DİNÇER, BALIKESİR'DE SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
BATMAN'da şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Dinçer'in cenazesi, ilk olarak doğup, büyüdüğü Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada dua yapılıp, helallik istenmesinin ardından şehit Dinçer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanına getirildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer için Bademli Mezarlığı karşısındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Arife, babası Tezcan ve kardeşi Oktay Dinçer ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile çok sayıda kişi katıldı.
Törende, şehidin annesi ile babası oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı dökerken, kardeşi ise yanlarından ayrılmadı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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