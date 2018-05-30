Türkiye bastırdı: NATO raporunda ilk kez yer aldı

Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, NATO Parlamenter Asamblesinin İlkbahar Genel Kurulu toplantısının 25-28 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıya Polonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığını ifade eden Çonkar, 5 ana komisyonda çeşitli toplantılar düzenlendiğini ve 2018 yılı raporlarının ele alındığını kaydetti.

Çonkar, toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"GÜNEY'DEKİ İSTİKRARSIZLIK"

"Siyasi Komisyonda görüşülen 'Güney'deki İstikrarsızlık' başlıklı rapora ilişkin yapılan değerlendirmelerde, tarafımızca PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu muhataplara bir kez daha hatırlatılmış, bu hususun da NATO PA raporunda mutlaka bu şekilde ifade edilmesi gerektiğinin altını çizilmiştir. Bu duruma bazı milletvekillerinin itirazları da olmuştur."

Türk heyetinin, uzun süredir benzer toplantılarla PKK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğunu muhataplarına delilleri ile anlattığını anımsatan Çonkar, şunları ifade etti:

İLK KEZ YER ALDI

"Neticede NATO PA üyelerinin çoğunluğu bu itirazları dikkate almamış ve sadece bir üye hariç ülkemizin ve heyetimizin haklı tezine destek vermiştir. Sonuç olarak da bir NATO Parlamenter Asamblesi raporunda ilk kez PYD/YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu ifadesinin açık ve net bir şekilde yer alması sağlanmıştır. Kasım 2018'deki NATO PA Sonbahar Genel Kurulunda da raporun bu haliyle kabul edilmesi durumunda PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu ve aynı terör örgütü olduğu tescillenmiş olacak."

Çonkar, ayrıca raporda PYD'nin, Suriye'yi üs olarak kullandığı, Türkiye'ye yönelik saldırılar yapması konusundaki argümanlara da yer verildiğini belirtti.

Bunlara ek olarak, Türkiye'nin Astana süreci ile bölge barışı için çaba göstermesinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatıyla PYD'yi sınırlarından uzaklaştırması hususunun da rapora dahil ettirildiğinin altını çizen Çonkar, bir NATO raporunda bu tür ifadelerin yer almasının Türkiye için son derece önemli olduğunu kaydetti.

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