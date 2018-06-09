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    Türkiye aylarca Tarsus'taki gizemli evi konuşmuştu! Flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    09.06.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin aylarca gündemine oturan Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı ev şimdi çöktü çökecek... Evin her tarafında çatlaklar oluştu. Kırmızı evin sahibi 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, 'Kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Konuşacak muhatap bulamıyoruz' diyor.

    Polis memuru Mithat Erdal’ın 2012’de öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla başlatıldığı öne sürülen ve 1 yıl süren Mersin’in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi’ndeki kazı, geçen kasım ayında bir anda sonlandırıldı. Özel Harekât polisleri tarafından korunan bölgeye uzun süre kimse alınmadı. Resmi makamlarca sadece “1 adet sikke, kırık sütun parçası ve seramik parçaları haricinde envanter niteliğinde kültür varlığına rastlanmadı” açıklaması yapıldı.

    ‘PAY VERECEKLERDİ’

    Habertürk'ten Hatan Bulut'un haberine göre, gizemi nedeniyle ülke gündemine oturan kazı çalışmaları sırasında evinin ekip tarafından karargâh olarak kullanıldığını öne süren kırmızı evin sahibi 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, mağdur olduklarını anlattı:

    “Bir gün kapımız çalındı. Kazı ve inceleme yapacaklarını ve bir süre burada kalacaklarını söylediler. Kazı ekibine, yemek şirketimiz var, 50 kişilik olmak üzere günde 2 kez yemek vermeye başladık. Şirketimiz aracılığıyla verdiğimiz yemeklerin ilk 3 aylık ücretini ödediler. Yemeklerin parasını ödemediler. Tarihi eserlerin arandığını, bir şey bulunursa bizlerin de çıkanlardan
    hak sahibi olduğumuz söylendi.”

    Çalışmaların ilk birkaç ayında, kazı ekibine, bağlanan kablo aracılığıyla evinden elektrik da verdiğini anlatan Atasever, “Sokaktaki elektrik direğinden kaçak hat çektiler” dedi. Eski evlerinde 4 yıl önce kapsamlı tadilat yaptıklarını kaydeden Atasever, “Bizlere sürekli olarak ‘Sizleri mağdur etmeyeceğiz’ demelerine rağmen mağdur olduk. Evimin her tarafında çatlaklar var. Kazıyı bitirip gittiler. Bize büyük zarar verdiler. Korkarak oturuyoruz. Evimiz çöküyor, muhatap bulamıyoruz” diye konuştu.

    HARABEYE DÖNDÜ

    Kırmızı evin yanı sıra diğer evlerin duvarlarında da ciddi çatlaklar ve çökmeler yaşanmaya devam ediyor. Kazının yapıldığı alanın ise harabe şekilde beklerken, yabani otlarla kaplandığı görüldü.

    Mersin'de gizemli kazının yapıldığı evin içi görüntülendi
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    Etiketler: gizemli kazı , ÖZEL HAREKAT , son dakika , haberler
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