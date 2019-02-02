Türkiye Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak kimdir?
Türkiye Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak kimdir sorusu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli takımımızda kaptanlık yapan Osman Çakmak'ın annesi vefat etti. Peki, Osman Çakmak kimdir?
Türkiye Ampute Milli Takım kaptanımız Osman Çakmak Türk Silahlı Kuvvetlerde Komando olarak görev yapmakta idi. Şırnak’ta görev bölgesinde mayına basması neticesinde sol ayağını kaybetmiştir. Osman Çakmak aslen Tokat Narkışla köyündendir.
Çiftçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Osman Çakmak İlköğretimi bitirdikten sonra iki abisi ile birlikte İstanbul’a çalışmaya gitmiştir.
09 Ekim 2017 tarihinde Vodafone Park’ta İngiltere Milli takımı ile final maçını Türkiye 2-1 kazanmış ve Avrupa Şampiyonu olmuştur.
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