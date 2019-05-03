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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye Adalet Akademisi: KHK ile kapatılmıştı KHK ile açıldı

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Türkiye Adalet Akademisi: KHK ile kapatılmıştı KHK ile açıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yeniden kuruldu.

Adalet Bakanlığı’na bağlı akademide, hâkim ve savcılar başta olmak üzere yargı alanında çalışanlara eğitimler verilecek. Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hâkim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere adalet bakanı tarafından akademiye öğretim üyesi atanabilecek veya görevlendirilebilecek. Akademinin denetimini adalet müfettişleri yapacak.

EĞİTİM MERKEZİ KAPATILDI: Resmi Gazete’de 31 Temmuz 2003’te yayımlanan 4954 sayılı kanunla kurulan TAA, 9 Temmuz 2018’de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kapatılmıştı. Akademinin kapatılmasının ardından aynı KHK ile Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi kuruldu. Dünkü kararnameyle de Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi kapatıldı ve TAA tekrar kuruldu.

ADALET BAKANLIĞI’NA BAĞLI ÇALIŞACAK: 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, kamu tüzel kişiliği haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olacak akademi, başkanlık ve danışma kurulundan oluşacak. Akademi’nin merkezi Ankara’da olacak, uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilecek. Akademi, Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışacak.

DANIŞMA KURULU’NUN BAŞKANI BAKAN YARDIMCISI: Akademi bünyesinde oluşturulacak danışma kurulu ise adalet bakanının görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında, bakanlıkta görev yapan üst kademe kamu yöneticileri arasından bakanın belirlediği üç üye ile üç yıl için belirlenen üyelerden oluşacak.

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DERS VEREBİLECEK: TAA Başkanı’nın talebi üzerine yetkili makamlarca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler de ders verebilecek.

EĞİTİM ÜCRETLİ: Hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılara yönelik eğitim programları hariç olmak üzere akademi hizmetleri ücretli olacak. 

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