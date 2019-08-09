‘Türkiye, AB’nin vazgeçilmez ortağı’
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye’nin AB’nin vazgeçilmez bir ortağı ve her zaman stratejik açıdan önemli bir komşu olacağını söyledi.
11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türk elçilere seslenen Avramopoulos, Türkiye-AB arasındaki bağın önemine dikkat çekerek “Kilit bir bölgesel güç olarak Türkiye, yüzünü her zaman için Avrupa’ya çevirmelidir” dedi.
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