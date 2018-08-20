Türkiye, ABD’nin ek vergisini DTÖ’ye taşıdı
Ankara, ABD yönetiminin Pastör Brunson krizinin ardından Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergiyi Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) gündemine taşıdı. Türkiye, ihtilafın DTÖ’de tartışılmasını talep etti.
Müzakereler taraflara konuyu masaya yatırma ve sorunu dava açılmadan çözme fırsatı tanıyor. 60 günde ihtilaf çözülemezse Türkiye, DTÖ paneli tarafından hüküm verilmesini talep edebilecek. Panel 12-14 ayda konuyu karara bağlayacak. Verilen karar temyiz edilirse 3-4 ayda temyiz süreci tamamlanacak.
Ticaret Bakanlığı, açıklama yaparak dava sürecinin başlatıldığını belirterek, ABD’ye dava açan diğer ülkelerle işbirliği yapılacağını duyurdu.
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