Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye 24 Haziran seçimlerini CNN TÜRK ve Kanal D’den izleyecek

    Türkiye 24 Haziran seçimlerini CNN TÜRK ve Kanal D’den izleyecek

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    CNN TÜRK, 24 Haziran Pazar günü saat 16:00’dan itibaren "Seçim 2018" yayınını ekrana getirecek.

    CNN TÜRK’ün ve Kanal D’nin deneyimli ve güvenilir habercileri “Seçim 2018” ortak yayında buluşacak. Ahmet Hakan, Buket Aydın, Buket Güler, Cem Seymen, Deniz Bayramoğlu, sandıklardan çıkan her sonucu CNN TÜRK'ün anlaşılır ve hızlı grafikleriyle ekrana taşıyacak.

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Yeni Meclis’i seçiyor. İpi kim göğüsleyecek, nasıl bir Meclis oluşacak?

    Sıcak noktalardan canlı yayınlar ile seçimin nabzı CNN TÜRK’te olacak. Uzman isimler sandığın mesajını yorumlayacak.

    YAYIN TARİHİ: 24 HAZİRAN 2018 / PAZAR

    YAYIN SAATİ: 16:00 / CANLI

    Türkiye 24 Haziran seçimlerini CNN TÜRK ve Kanal D’den izleyecek

    Etiketler: 24 Haziran seçimleri , secim2018 , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri