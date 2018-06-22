Türkiye 24 Haziran seçimlerini CNN TÜRK ve Kanal D’den izleyecek

CNN TÜRK’ün ve Kanal D’nin deneyimli ve güvenilir habercileri “Seçim 2018” ortak yayında buluşacak. Ahmet Hakan, Buket Aydın, Buket Güler, Cem Seymen, Deniz Bayramoğlu, sandıklardan çıkan her sonucu CNN TÜRK'ün anlaşılır ve hızlı grafikleriyle ekrana taşıyacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Yeni Meclis’i seçiyor. İpi kim göğüsleyecek, nasıl bir Meclis oluşacak?

Sıcak noktalardan canlı yayınlar ile seçimin nabzı CNN TÜRK’te olacak. Uzman isimler sandığın mesajını yorumlayacak.

YAYIN TARİHİ: 24 HAZİRAN 2018 / PAZAR

YAYIN SAATİ: 16:00 / CANLI