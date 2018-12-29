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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nursima ÖZONUR Kaan ULU / DHA
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Türkiye 2019’a travmayla giriyor’

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‘Türkiye 2019’a travmayla giriyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 2018’in vatandaşlar için zor bir yıl olduğunu belirterek, “Türkiye, 2018’den aldığı derin travmayla 2019’a giriyor. Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti. Dünyada en yüksek enflasyona sahip 10 ülkeden biriyiz” dedi.

CHP Genel Merkezi’nde dün basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 2018 yılını değerlendirdi. Öztrak, özetle şunları söyledi:

ZOR BİR YILDI

“İki günde bir sofrasına bir kap et yemeği koyamayan, iş bulamayan, evlenemeyen, hayal kuramayan yüz binlerce vatandaş için zor bir yıl. Türkiye, 2018'den aldığı derin travmayla 2019'a giriyor. 

2018, Türk ekonomisinde risk ve belirsizliklerin arttığı ciddi bir yıl oldu. Türk Lirası’nın değeri, dolar ve Avro karşısında tarihi düşüş yaşadı. Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti.

2018'de ticari kredi faizleri yüzde 28 seviyesine geldi. Politika faizi yüzde 8'den 24'e çıktı. Politika faizleri itibariyle bakıldığı zaman dünyada en yüksek üçüncü ülkeyiz. Önümüzde Arjantin ve Surinam var. Dünyada en yüksek enflasyona sahip 10 ülkeden biriyiz. Milli gelirimiz 88 milyar dolara düştü 2018'de. 2008'de milli gelir 765 milyar dolardı. Bu rakam, Türkiye'nin 10 yıl gerilediğini gösteriyor.

3 MİLYON İŞSİZ VAR

Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni asgari ücrete bakalım. Biz asgari ücretin 2 bin 200 olması gerektiğini söylemiştik. Onlar 2'yi yer değiştirerek 2 bin 20 lira verip algı yönetimi yapıyorlar. Sanki bizim söylediğimizi vermiş gibi. 

3 milyon 666 bin kayıtlı işsiz var. Ana-babaların umudu gençlerimizin her 100'ünden 22'si işsiz. 5'te 1'inden fazlası. Her 3 işsizden 1'i üniversite mezunu. Saraya bakınca onların bu işsizliği görmesi mümkün değil.

KONKORDATO FURYASI

Türkiye Bankalar Birliği'nin rakamlarına göre protesto edilen senet tutarı yüzde 42 artmış ve 15 milyar TL'ye çıkmış. 2018'de yaşanan konkordato furyası cabası. Vatandaşın da şirketlerin de bilançoları her geçen gün biraz daha bozuluyor.

ANAYASA’YI ÇİĞNEDİLER

31 Mart’ta milletin göstereceği sarı kart, sarayın kimyasını bozuyor. AKP Genel Başkanı, hiçbir sınırlama olmadan, cumhurbaşkanı makamı olduğu için sınırsız devlet imkânlarını kullanacak. Anayasa’yı çiğnediler. Meclis Başkanı'nın istifa etmeden aday olmasının önü açılıyor. İstanbul'da seçimi kaybedeceklerini görüyorlar, 'Bari Meclis Başkanlığı'nı da kaybetmeyelim' diyorlar. 

Cumhurbaşkanının sahip olduğu her türlü imkâna sahip olan AKP Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı ile millet önünde yarışıyor. Bunun neresi adil bir yarış? Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, gerçekten milletin cumhurbaşkanı değildir ve meşru da değildir."

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