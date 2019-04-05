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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkeş'e anma

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Türkeş'e anma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarıyla birlikte dün, ölümünün 22. yıldönümünde Alparslan Türkeş’i Beştepe’deki mezarının başında andı.

Bahçeli, “Onun Türk milleti için manevi vasiyeti, ülkücülerin milletle kucaklaştığı gün gerçekleşecektir. Ve o gün yaklaşmaktadır” dedi. Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “Merhum Türkeş Bey, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem iz ve eserleri bulunan bir liderdir. Merhum Türkeş Bey davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti. Türkiye’ye, Türk milliyetçiliği ile hizmet vermenin yegane adresi MHP’dir. Unutulmasın ki, MHP’nin engin hoşgörüsü, sağlam fikriyatı, siyasi ahlak ve ilkeleri, önce ülkem ve milletim diyen feraset ve fedakârlığı herkesi kucaklamak için yeterlidir.” 

ERDOĞAN’DAN MESAJ

CUMHURBAŞKANLIĞI’ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyede bulundu. Erdoğan, Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş’le de telefonda görüştü. Twitter hesabından yayınladığı mesajında da “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i, vefatının 22. yıldönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum” dedi.

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