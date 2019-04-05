Türkeş'e anma
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarıyla birlikte dün, ölümünün 22. yıldönümünde Alparslan Türkeş’i Beştepe’deki mezarının başında andı.
Bahçeli, “Onun Türk milleti için manevi vasiyeti, ülkücülerin milletle kucaklaştığı gün gerçekleşecektir. Ve o gün yaklaşmaktadır” dedi. Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “Merhum Türkeş Bey, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem iz ve eserleri bulunan bir liderdir. Merhum Türkeş Bey davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti. Türkiye’ye, Türk milliyetçiliği ile hizmet vermenin yegane adresi MHP’dir. Unutulmasın ki, MHP’nin engin hoşgörüsü, sağlam fikriyatı, siyasi ahlak ve ilkeleri, önce ülkem ve milletim diyen feraset ve fedakârlığı herkesi kucaklamak için yeterlidir.”
ERDOĞAN’DAN MESAJ
CUMHURBAŞKANLIĞI’ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyede bulundu. Erdoğan, Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş’le de telefonda görüştü. Twitter hesabından yayınladığı mesajında da “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i, vefatının 22. yıldönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum” dedi.
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