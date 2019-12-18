Turkcell’den BİP açıklaması

BiP yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli bir iletişim platformudur. Şirketimiz küresel rakipleri ile girmiş olduğu rekabette sunduğu dijital hizmet ve uygulamalarla kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmakla kalmamış, onların büyük güven duyduğu global bir marka haline gelmiştir. Haberde yer verilen bazı iddialar ve değerlendirmeler ise 192 ülkede milyonlarca kişi tarafından güvenle kullanılan BiP hakkında spekülasyon yaratmaktan öte bir gerçeklik payı taşımamaktadır.”

Söz konusu haber içinde BiP ile ilgili yer verilen iddia ve örtülü benzetmeleri şiddetle reddediyoruz. Başta haberleşmenin gizliliğini teminat altına alan Anayasa’mızın ilgili maddeleri olmak üzere, tabi olduğumuz tüm düzenlemelere uygun olarak hizmet verdiğimizi, BiP uygulamamızın üstün teknoloji ürünü, uçtan uca güvenli ve kesintisiz haberleşmenin adresi olduğunu bu vesileyle tekrar vurguluyoruz.

Gazetecilik etik değerleriyle de bağdaşmayan bu haberdeki yanlış ve haksız ifadelerin yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında düzeltilmesini önemle rica ederiz.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.