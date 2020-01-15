Turkcell Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Telekomünikasyon endüstrisinde bir bütün olarak yaptığı yatırımlarla birlikte, Turkcell müşteri hizmetleri alanında da abonelerine çözüm sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana, 18 milyar TL'lik yatırım ile bugün kendi altyapısını sunarak hizmetlerini abonelerine aktarıyor. Dünyada 10 milyondan fazla aktif abonesi ile Türkiye’de hizmet vermeye devam ediyor. Turkcell müşteri hizmetleri numarası ile tüm abone ve abone olmayanlar çağrı merkezlerine ulaşabilir, bilgi talep edebilirler.

Turkcell Müşteri Hizmetleri Numarası

Turkcell çağrı merkezi numarası yıl boyunca teknik servis ve teknik destek hizmetleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda müşterilerine mağazalarında telefonla sunduğu hizmetleri de sunmaktadır. Turkcell ön ödemeli abonelerin yanı sıra Turkcell abonesi olmayan herkes de Turkcell desteğini arayabilir, bilgi ve teknik destek alabilir. Her türlü sorun hakkında ilgili departmanlarla görüşme sağlanabilir.

24 saat destek hizmeti veren Turkcell çağrı merkezi numarası, 2019 yılında iki farklı kanalda çalışmaktadır. Bu çerçevede, Turkcell Platinum 0532 757 1,532 müşteri hizmet numarası, Turkcell Platinum müşterilerine ayrıcalıklı hizmet için verilmektedir. Ayrıca, tüm Turkcell faturalı veya ön ödemeli aboneleri kolayca 532 Turkcell müşteri servis numaralarını arayabilir ve tüm konularda teknik destek alabilir. Call Center 532, 7 gün 24 saat abonelerine hizmet veriyor. Ancak, Turkcell dışındaki aboneler için 532'den destek almak mümkün değildir. Diğer GSM operatörlerinin kullanıcıları Turkcell müşteri hizmetlerine bağlanmak için 0532 532 00 00 numaralı telefonu aramalıdır. Böylece, Turkcell abonelerine hizmet veren 532 çağrı merkezi ile bağlantı kurmak mümkündür.

Turkcell Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Turkcell çağrı merkezindeki bilgiler önceki yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Turkcell Çağrı Merkezi günün her saatinde açıktır. Böylece günün herhangi bir saatinde problem durumunda veya paket ve ürün hakkında genel bilgi almak için çağrı merkezini aradığınızda operasyonel destek hizmeti alabilirsiniz. Turkcell eğitim programlarını başarıyla tamamlayan çağrı merkezi çalışanları bünyesinde müşteri hizmetleri departmanlarında görev alarak, 24 saat boyunca tüm bildirimler ve uygulamalar için müşteri hizmeti sağlamaktadır. Özellikle tüketiciler için önemli kolaylıklar ve kısayollar sağlar, çünkü sorumlulukları kısa sürede hata bildirimleri alanında çözümler sunmaktır.

Turkcell müşteri hizmetlerine ek olarak, Turkcell hizmet ve ürünleri hakkında bilgi edinmek ya da şikayette bulunmak için kullanılabilecek farklı Turkcell telefon numaraları mevcuttur. Bu görüşmeler mesai saatleri içinde yapılabilir. Turkcell genel merkez sayıları istenen bölgeden ilgili birime düştü. Başka bir deyişle, Turkcell genel merkezi çağrıldığı bölgeyi ifade eder. Bu bağlamda, Türkiye'deki Turkcell genel merkeziyle yapılacak bir görüşme için 0212 313 10 00 numaralı telefondan erişim sağlayabilirsiniz. Bu numaranın arandığı bölgeye bağlı olarak, çağrı o bölgede faaliyet gösteren Turkcell genel merkezini işaret eder.

Turkcell Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Turkcell telefon numarası yetkili teknik servis ve mağazalarda bulunmaktadır. Ancak, her bir mağazanın ve yetkili servis merkezinin numarası benzersizdir. Bu mağazayı ve yetkili bir servisle ilgili bilgileri bulmak için, Turkcell resmi web sitesinde veya görüşme yapmak istediğiniz Turkcell mağazasında bulunan mağaza bilgisine ulaşabilmeniz gerekmektedir. Turkcell mağazalarıyla doğrudan iletişim kurabilmek için bu mağazanın telefon numarasını almanız gerekir.

Turkcell 532 müşteri hizmetleri, BİP Turkcell ve Cengaver müşteri hizmetleri, Turkcell iletişim işlemleri gibi farklı müşteri hizmetleri kanalları üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir. Servis ve genel merkez numaraları, haftanın 7 günü, günün 24 saati, farklı mobil operatörlerle veya sabit telefon numaraları kullanılarak aranabilir. Ancak Turkcell iletişim servislerinde 532 hariç tüm numaralar sadece mesai saatleri içerisinde aktif ve ulaşılabilir durumdadır. Bu nedenle, numaralar sabah 08: 00-20:00 arasında kullanılabilir. İlgili departmanlarla doğrudan diğer numaralardan iletişim kurmak ve operasyonel destek hizmeti almak için, çalışma saatlerine dikkat ederek aramanız gerekir.

Turkcell Hakkında

Turkcell hisseleri 11 Temmuz 2000 tarihinde Borsa İstanbul (BIST) ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) aynı anda işlem görmeye başlamış ve NYSE'de kayıtlı tek Türk şirketi olmuştur. Turkcell ayrıca Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edilmiştir.

Turkcell aboneliği, Turkcell internet, Turkcell televizyon, Turkcell superconline, Turkcell superbox, Turkcell internet paketleri ve Turkcell kampanyaları gibi konularda Turkcell ile iletişime geçmenin birçok yolu var ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri kullanarak Turkcell ile kolayca iletişim kurabilirsiniz.

Telekomünikasyon endüstrisinde bir bütün olarak yaptığı yatırımlarla birlikte, Türkiye'nin adı, hizmet kalitesi ve sıkça konuşulması mümkün olacaktır. Kuruluşundan bu yana, 18 milyar TL'lik yatırım ile bugün kendi altyapısını Türkiye genelinde birçok yerde kullanıyor. Dünyada 10 milyondan fazla aktif abonesi ile Türkiye, en önemli operatörlerden biridir. Turkcell müşteri hizmetleri numarası ile tüm abone ve abone olmayanlar çağrı merkezlerinden ayrıntılı bilgi alabilirler.

Turkcell Müşteri Hizmetleri Numarası

Turkcell, binlerce Türkiye mağazasını, bir bütün olarak tüketicilere hizmetlerini asıl hizmette sunuyor. Aynı zamanda, Turkcell çağrı merkezi numarası yıl boyunca teknik servis ve teknik destek hizmetleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda müşterilerine mağazalarında telefonla sunduğu hizmetleri de sunmaktadır. Turkcell ön ödemeli abonelerin yanı sıra Turkcell abonesi olmayan herkes de Turkcell desteğini arayabilir, bilgi ve teknik destek alabilir. Her türlü sorun hakkında anlaşılması kolay bilgi sağlamanın yanı sıra, ilgili departmanlarla herhangi bir reddedilme bildirimi veya şikayet bildirme konusunda çok dinamik bir yapıya sahiptir.

24 saat destek hizmeti veren Turkcell çağrı merkezi numarası, 2019 yılında iki farklı kanalda çalışmaktadır. Bu çerçevede, Turkcell Platinum 0532 757 1,532 müşteri hizmet numarası, Turkcell Platinum müşterilerine ayrıcalıklı hizmet için verilmektedir. Ayrıca, tüm Turkcell faturalı veya ön ödemeli aboneleri kolayca 532 Turkcell müşteri servis numaralarını arayabilir ve tüm konularda teknik destek alabilir. Call Center 532, 7 gün 24 saat herhangi bir konuda kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilir. Ancak, Turkcell dışındaki aboneler için 532'den destek almak mümkün değildir. Türk Telekom veya Vodafone abonesi olan GSM kullanıcıları Turkcell müşteri hizmetlerine bağlanmak için 0532 532 00 00 numaralı telefonu aramalıdır. Böylece, Turkcell abonelerine hizmet veren 532 çağrı merkezi ile bağlantı kurmak mümkündür.

Turkcell Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Turkcell çağrı merkezindeki bilgiler önceki yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Turkcell Çağrı Merkezi günün her saatinde açıktır. Böylece günün herhangi bir saatinde problem durumunda veya paket ve ürün hakkında genel bilgi almak için çağrı merkezini aradığınızda operasyonel destek hizmeti alabilirsiniz. Turkcell eğitim programlarını başarıyla tamamlayan çağrı merkezi çalışanlarını bünyesinde bulunduran müşteri hizmetleri departmanları, 24 saat boyunca tüm bildirimler ve uygulamalar için hızlı ve dinamik müşteri hizmeti almaktadır. Özellikle tüketiciler için önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlar, çünkü faaliyetleri kısa sürede hata bildirimleri alanında çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Turkcell müşteri hizmetlerine ek olarak, Turkcell hizmet ve ürünleri hakkında bilgi edinmek ya da şikayette bulunmak için kullanılabilecek farklı Turkcell telefon numaraları vardır. Bu mesai saatleri içinde görüşmeler yapılabilir. Turkcell genel merkez sayıları istenen bölgeden ilgili birime düştü. Başka bir deyişle, Turkcell genel merkezi çağrıldığı bölgeyi ifade eder. Bu bağlamda, Türkiye'deki Turkcell genel merkeziyle yapılan bir toplantıda, her yerde 0212 313 10 00 numaralı telefondan erişim mümkündür. Bu numaranın arandığı bölgeye bağlı olarak, çağrı o bölgede faaliyet gösteren Turkcell karargahına yönlendirilir.

Turkcell Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Ayrıca, Turkcell telefon numarası yetkili teknik servis ve mağazalarda bulunmaktadır. Ancak, her bir mağazanın ve yetkili servis merkezinin sayısı benzersizdir. Bu mağazayı ve yetkili bir servisle ilgili bilgileri bulmak için, Turkcell resmi web sitesinde veya röportaj yapmak istediğiniz Turkcell mağazasında bulunan mağaza bilgisine sahip olmalısınız. Turkcell Türkiye'de dünyada on binlerce mağaza var. Bu nedenle, doğrudan Turkcell mağazalarıyla iletişim kurabilmek için bu mağazanın telefon numarasını almanız gerekir.

Turkcell 532 müşteri hizmetleri, BİP Turkcell ve Cengaver müşteri hizmetleri, Turkcell iletişim işlemleri gibi çeşitli müşteri hizmetleri kanalları üzerinden çok hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Tüm şikayetçiler. Servis ve genel merkez numaraları, haftanın 7 günü, günün 24 saati, farklı mobil operatörlerle veya sabit telefon numaraları kullanılarak kullanılabilir. Ancak Turkcell iletişim servislerinde 532 hariç tüm numaralar sadece mesai saatleri içerisinde mevcuttur. Bu nedenle, diğer numaralar sabah 08: 00-20: 00 arasında kullanılabilir. İlgili departmanlarla doğrudan diğer numaralardan iletişim kurmak ve operasyonel destek hizmeti almak için, çalışma saatlerine dikkat ederek aramanız gerekir. Bu şekilde, kesintisiz yönlendirme nedeniyle uzun süren kayıplar önlenebilir.

Turkcell Hakkında

Turkcell hisseleri 11 Temmuz 2000 tarihinde Borsa İstanbul (BIST) ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) aynı anda işlem görmeye başlamış ve NYSE'de kayıtlı tek Türk şirketi olmuştur. Turkcell ayrıca Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edilmiştir.

Turkcell, bölgedeki iletişim ve teknoloji hizmetlerinde entegre bir oyuncudur. Tek bir mobil ve sabit ağ platformu aracılığıyla geniş bir yelpazede yaratıcı ürün ve hizmetler sunmak için çabalar. Bireysel ve kurumsal müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için tüm mobil, sabit ve veri hizmetlerimizi sunmanın önemine inanmaktadır.