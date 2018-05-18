Türkan Saylan ölümünün 9. yılında anıldı

Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarında düzenlenen anma törenine, ÇYDD yöneticileri, dernek üyeleri, derneğin 'Kardelen Projesi' kapsamında eğitim gören öğrencileri ve arkadaşları katıldı.

Törene katılan vatandaşlar Saylan’ın mezarını çiçeklerle süsledi. Tören sırasın Saylan’ın çok sevdiği akide şekeri katılımcılara dağıtıldı.

"YÜREĞİ İLE AKLINI BİRLEŞTİRDİ"

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, anma töreninde yaptığı konuşmada “Türkan Saylan’ı 9 yıl önce burada toprağa vermiştik. Özlemi ve anısı hiç unutulmadı. Türkan Saylan’ın özellikleri bizi her yıl burada birleştiriyor. Yüreğinin sesi ile aklını en güzel şekilde birleştirmeyi başaran bir insandı. İnsanların derdine çare arayan, elini uzatana elini uzatan, hiç kimseyi boş çevirmeyen, dokunduğu herkese mutluluk veren bir insandı. Bu insanın değerini bizler ve bu toplum biliyor. Türkan Saylan, cüzzamlı hastalar ve kız öğrenciler için yaptığı çalışmalar Türkiye’de ilkti. Köy köy dolaşarak cüzzam hastalığının tedavi edilebileceğini halka anlattı. Kız öğrencilerin okuması için elinden geleni yaptı. Kurduğu derneklerde binlerce öğrenci burs aldı” dedi.

Törene katılan siyasetçi Umut Oran ise yaptığı konuşmada “Türkan hocasız 9 yıl aslında hiç kolay geçmedi. O hep kalbimizde yaşadı ve yaşayacak. Bazı insanlar vardır, aramızda olmazlar ama onların fikirleri her zaman bize örnek olur. Onlar toplumun kutup yıldızıdır. Onlar Mustafa Kemal’in askeridir. Türkan hoca da saydığım bütün özellikle sahipti. Türkan hocamızın bize gösterdiği çağdaş yaşam hedefine azim ve kararlılıkla gideceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualar edilerek törene son verildi