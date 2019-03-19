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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
19.03.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Rusya'dan Türkiye'ye... Ve bütünüyle tamamlandı!

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Rusya'dan Türkiye'ye... Ve bütünüyle tamamlandı!

Doğal gaz boru hattı projesi TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi bütünüyle tamamlandı. TürkAkım’dan doğalgaz akışının 2019 yılı sonuna dek başlaması planlanıyor.

Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesi TürkAkım’ın açık deniz kesimiyle kıyı geçişi kesimlerini birbirine birleştiren nihai bağlantıların da gerçekleştirilmesiyle, Karadeniz’deki boru hattı sistemi bütünüyle tamamlandı. Teknik adıyla 'su üstü kaynaklama' olarak bilinen işlem, kıyı geçişi ve açık deniz kesimindeki boru hatlarının deniz tabanından su yüzeyine çıkarılarak birbirlerine birleştirilmesi anlamına geliyor. Bu işlem için 409 ton ağırlığındaki boru kesiti su yüzeyine çıkarıldığı belirtilirken, bağlantının yapıldığı kaynaklama noktaları titizlikle incelendikten sonra, boru hattı deniz tabanına indirilerek 32 metre derinliğe yerleştirildi. Geçen Ocak-Şubat aylarında Rusya sularında her iki hatta uygulanmış olan bu işlem, Mart ayında da Türkiye kıyısı yakınında gerçekleştirildi.

Su üstü kaynaklama işleminin tamamlanmasıyla, Rusya’nın Anapa kentinde yer alan kara çıkışı tesisi ile Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan alım terminali fiilen birbirine bağlanmış oldu. Doğalgazın Karadeniz boyunca ilerlemesini sağlayan basıncı oluşturacak Russkaya Kompresör İstasyonu ile TürkAkım boru hattı sisteminin Anapa’daki kara tesisi halihazırda tamamlanmış olup stand-by (bekleme modu) konumunda bekliyor. Önümüzdeki aylarda Kıyıköy’deki Alım Terminali’nin de tamamlanmasıyla TürkAkım işletime girmeye hazır hale gelecek. TürkAkım’dan doğalgaz akışının 2019 yılı sonuna dek başlaması planlanıyor.

Rusyadan Türkiyeye... Ve bütünüyle tamamlandı

Rusyadan Türkiyeye... Ve bütünüyle tamamlandı


"TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" gerçekleşti
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