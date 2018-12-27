Türk Yıldızları pilotuna FETÖ gözaltısı
KONYA merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 muvazzaftan 15’i gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi Türk Yıldızları’nda görevli Hava Pilot Yüzbaşı A.O.A.’nın da bulunduğu öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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