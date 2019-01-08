Türk Yıldızları pilotu ve 20 asker FETÖ'den tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk Yıldızları pilotu ve 20 asker FETÖ'den tutuklandı
GeriGündem Türk Yıldızları pilotu ve 20 asker FETÖ'den tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA (DHA)
08.01.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Türk Yıldızları pilotu ve 20 asker FETÖ'den tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Yıldızları pilotu ve 20 asker FETÖ'den tutuklandı

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18'i muvazzaf 23 asker gözaltına alındı. Örgütün 'mahrem abileri' ile ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri belirtilen ve aralarında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda 10 yıldır görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Aralık'ta Konya merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kayseri, Kütahya, Kırklareli, Malatya, Şırnak, Tekirdağ illerinde 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen, ve 5 astsubay olmak üzere toplam 23 askeri gözaltına aldı.

ALÇAK UÇUŞTA BİR KASTININ OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Operasyon kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda 7 numara olarak görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 18 Aralık'ta açığa alınan Adalı'ya savcılıktaki sorgusunda, 30 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'daki 30 Ağustos törenlerinde aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokolün oturduğu yerin hemen üzerinden neden alçak uçuş yaptığı da soruldu. Adalı, uçakta bir arıza olduğunu ileri sürerek, ''Uçakta bir arıza vardı. O nedenle alçak uçuş yaptım. Herhangi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Adalı'nın ankesörlü telefonlardan mahrem abileri arayarak 70'e yakın görüşme yaptığı da tespit edildi.

21'İ TUTUKLANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi de etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olmaları sebebiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Türk Yıldızları pilotu ve 20 asker FETÖden tutuklandı

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Skype’taki tanık anlattı: Hüsnü’yü gördüm

Ünlü iş adamı kavgaya karıştı: 1 ağır yaralı

İddialı dönüş: Rekor oyla kazanacağım

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı