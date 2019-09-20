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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.09.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Türk Yıldızları nefes kesti! O anlar kokpit içi kameralarla kaydedildi

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Türk Yıldızları nefes kesti! O anlar kokpit içi kameralarla kaydedildi

Türk Yıldızları'nın Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği İstanbul'u selamlama uçuşu, kokpit içi kameralarla kaydedildi.

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  • Türk Yıldızlarının İstanbulu selamlamasına kokpit içi bakış
  • Türk Yıldızlarının İstanbulu selamlamasına kokpit içi bakış
  • Türk Yıldızlarının İstanbulu selamlamasına kokpit içi bakış
  • Türk Yıldızlarının İstanbulu selamlamasına kokpit içi bakış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları da festival kapsamında uçuşlarını gerçekleştirdi. Festivalin ilk gününde Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları, TEKNOFEST'in açılışlarında gelenek haline gelen ve görenlerin festivalin başladığını anlamasını sağlayan İstanbul semalarındaki selamlama uçuşunu yaptı.

Boğazın üzerindeki uçuş, kokpit içi ve 360 derece kameralarla kaydedildi.

Birbirinden güzel İstanbul Boğazı sahnelerin yer aldığı görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Köprüsü, Kız Kulesi ile Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST İstanbul'un yapıldığı Atatürk Havalimanı'na inişleri görülüyor.

 

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