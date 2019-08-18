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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ ANKARA
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk ve ABD askerlerinden sınırda inceleme

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Türk ve ABD askerlerinden sınırda inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın önceki gün müşterek harekât merkezinin önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını açıklamasının ardından, Akçakale’de görüşmeleri sürdüren Türk ve Amerikalı askeri heyet yetkilileri dün sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınır hattına zırhlı askeri araçlarla gelen iki ülke askeri yetkilileri, sınır gözetleme noktalarında teknik incelemeler yaptı. 6 Amerikalı ve 11 Türk askeri yetkilinin güvenli bölge için zırhlı araçların giriş yapabilecekleri olası yerleri belirlemeye çalıştıkları öğrenildi. ABD ile yapılan görüşmelerde, ilk etapta TSK unsurlarının Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar’dan Suriye’ye giriş yapma ve güvenli bölge içinde 10 ayrı gözlem kulesi kurma planı üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor.

BAYRAK İNDİRME DEĞERLENDİRMESİ

Terör örgütü PYD/YPG’nin, Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge görüşmelerinin başlamasından sonra sınır hattının bazı yerlerinde bayrak ve flamaları kaldırması Türk güvenlik makamları tarafından ciddiye alınacak bir gelişme olarak değerlendirilmedi. Örgütün Tel Abyad’da daha önce indirdiği bayrağı yeniden çektiğini hatırlatan güvenlik kaynakları, “Terör örgütünün bu taktiğini ciddiye almıyoruz. ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik yok. Terör örgütü sınır hattından tamamen çekilecek. Aksi bir durumun kabul edilmeyeceğini ABD tarafı da biliyor” görüşünü dile getirdi.

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