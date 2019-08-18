Türk ve ABD askerlerinden sınırda inceleme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın önceki gün müşterek harekât merkezinin önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını açıklamasının ardından, Akçakale’de görüşmeleri sürdüren Türk ve Amerikalı askeri heyet yetkilileri dün sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınır hattına zırhlı askeri araçlarla gelen iki ülke askeri yetkilileri, sınır gözetleme noktalarında teknik incelemeler yaptı. 6 Amerikalı ve 11 Türk askeri yetkilinin güvenli bölge için zırhlı araçların giriş yapabilecekleri olası yerleri belirlemeye çalıştıkları öğrenildi. ABD ile yapılan görüşmelerde, ilk etapta TSK unsurlarının Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar’dan Suriye’ye giriş yapma ve güvenli bölge içinde 10 ayrı gözlem kulesi kurma planı üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor.
BAYRAK İNDİRME DEĞERLENDİRMESİ
Terör örgütü PYD/YPG’nin, Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge görüşmelerinin başlamasından sonra sınır hattının bazı yerlerinde bayrak ve flamaları kaldırması Türk güvenlik makamları tarafından ciddiye alınacak bir gelişme olarak değerlendirilmedi. Örgütün Tel Abyad’da daha önce indirdiği bayrağı yeniden çektiğini hatırlatan güvenlik kaynakları, “Terör örgütünün bu taktiğini ciddiye almıyoruz. ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik yok. Terör örgütü sınır hattından tamamen çekilecek. Aksi bir durumun kabul edilmeyeceğini ABD tarafı da biliyor” görüşünü dile getirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle