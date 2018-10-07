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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İsmail SAYMAZ
07.10.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

Türk vatandaşlığına hoş geldin Maria

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Türk vatandaşlığına hoş geldin Maria

İspanyol Maria Rosa Garcia Torres, aşık olduğu N.G. ile evlenerek Eskişehir’e yerleşti. Türk vatandaşlığına başvuran Torres’in mutluluğu iki yıl sonra bozuldu. Şiddet nedeniyle N.G.’ye eve yaklaşmama cezası verilirken İçişleri Bakanlığı, evlilik birliğinin bozulduğunu savunarak, Torres’in vatandaşlık talebini reddetti. Fakat Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, kararı iptal ederek Maria’ya vatandaşlık yolunu açtı.

ESKİŞEHİR’E YERLEŞTİ

İspanya’da, hemşirelik yapan 51 yaşındaki Maria Rosa Garcia Torres, 2010 yılında internet üzerinden 55 yaşındaki N.G. ile tanıştı. İki yıl sonra da evlenip Eskişehir’e yerleşti ve Türk vatandaşlığına geçmek için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Çiftin mutluluğu N.G.’nin alkol tutkusu yüzünden sarsıldı. N.G., Aralık 2014’te eşini altı kez dövünce 90 gün eve yaklaşmama cezası aldı. Cezaya uymadığı için üç gün hapse atıldı. Eşine yönelik tehdit ve yaralama suçundan altı kaydı bulunan N.G., üç ayrı davada altı ay hapis cezası ve 3 bin 740 TL para cezası aldı. Bir üst kattaki annesinin yanına yerleşen N.G., 90 günlük ceza bitiminde evine dönmedi.

Bu arada İçişleri Bakanlığı da Torres’in vatandaşlık başvurusunu “aile birlikteliğinin kuvvetli olmadığı ve temelden sarsıldığı”, ayrıca en az üç yıl evlilik şartı arandığı gerekçesiyle reddetti. Torres’in avukatı Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı karara itiraz etti. Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın kararını iptal etti. Kararda, “Türk vatandaşı olan eşin evlilikten doğan sorumluluklarını yerine getirmemesinden Torres’in sorumlu tutulamayacağı” vurgulandı. İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10’uncu İdari Dava Dairesi, idare mahkemesinin kararını onadı. Torres, bu kararla Türk vatandaşlığı kazanarak, kimliğini elde etti.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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