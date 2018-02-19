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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Türk Telekom açılış kapanış saatleri merak ediliyor | İşte Türk Telekom mesai saatleri

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Türk Telekom açılış kapanış saatleri merak ediliyor | İşte Türk Telekom mesai saatleri

Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi) müşterilerinin en çok merak ettiği konuların başında mesai saatleri geliyor. Çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'Türk Telekom saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Türk Telekom mesai saatleri...

Türk Telekom (tam adıyla Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi) PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş bir şirkettir. Peki Türk Telekom mesai saatleri ne zaman başlıyor? Peki, Türk Telekom saat kaçta açılıyor?

Türk Telekom sabah 08:30’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren Türk Telekom mesaiye tekrar 13:30’da başlar. Akşam saat 17:00’da mesai bitmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Türk Telekom’un çağrı merkezi: 444 1 444

TÜRK TELEKOM TARİHİ

18 Haziran 1994 tarihinde PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren iki kurum birbirinden ayrı olarak çalışmaya başlamışlardır.

Türk Telekom, Türkiye'nin tüm telefon ve internet servis sağlayıcıları içinde kendi kurulu altyapısına sahip birinci firma konumundadır. Diğer internet servis sağlayıcılara ve sabit telefon hizmeti (STH) veren firmalara da toptan satış yöntemi ile hizmet vermektedir.

İnternet Veri Merkezi'ni de içeren Türk Telekom, sabit hattan mobil telekomünikasyona, yazılımdan çağrı merkezine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar. Türk Telekom'un Şubat 2015 itibarıyla 12.9 milyon sabit erişim hattı, 7,8 milyon genişbant (toptan), 17 milyon mobil abonesi, 1,8 milyon IPTV abonesi bulunmaktadır. Almanya'da Türk Telekom Mobile ile mobil telekomünikasyon alanında hizmet sunmaktadır.

 

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