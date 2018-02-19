Türk Telekom açılış kapanış saatleri merak ediliyor | İşte Türk Telekom mesai saatleri
Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi) müşterilerinin en çok merak ettiği konuların başında mesai saatleri geliyor. Çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'Türk Telekom saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Türk Telekom mesai saatleri...
Türk Telekom (tam adıyla Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi) PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş bir şirkettir. Peki Türk Telekom mesai saatleri ne zaman başlıyor? Peki, Türk Telekom saat kaçta açılıyor?
Türk Telekom sabah 08:30’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren Türk Telekom mesaiye tekrar 13:30’da başlar. Akşam saat 17:00’da mesai bitmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Türk Telekom’un çağrı merkezi: 444 1 444
TÜRK TELEKOM TARİHİ
18 Haziran 1994 tarihinde PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren iki kurum birbirinden ayrı olarak çalışmaya başlamışlardır.
Türk Telekom, Türkiye'nin tüm telefon ve internet servis sağlayıcıları içinde kendi kurulu altyapısına sahip birinci firma konumundadır. Diğer internet servis sağlayıcılara ve sabit telefon hizmeti (STH) veren firmalara da toptan satış yöntemi ile hizmet vermektedir.
İnternet Veri Merkezi'ni de içeren Türk Telekom, sabit hattan mobil telekomünikasyona, yazılımdan çağrı merkezine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar. Türk Telekom'un Şubat 2015 itibarıyla 12.9 milyon sabit erişim hattı, 7,8 milyon genişbant (toptan), 17 milyon mobil abonesi, 1,8 milyon IPTV abonesi bulunmaktadır. Almanya'da Türk Telekom Mobile ile mobil telekomünikasyon alanında hizmet sunmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle