Türk Telekom 2 bin 500 personel alımı yapacağını açıkladı... Alımlar ne zaman yapılacak?

Türk Telekom ve İŞKUR arasında hazırlanan işbirliği protokolüyle, 2 bin 500 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. İşsiz olan ve iş arayan vatandaşlara müjde Türk Telekom'dan geldi. Türk Telekom 2018 yılı içerisinde bünyesine 2 bin 500 yeni personel katacak. Peki, Türk Telekom 2 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak=

2 BİN 500 PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Türk Telekom ve İŞKUR arasında hazırlanan işbirliği protokolü Türk Telekom Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle imzalandı. 2 bin 500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom CEOsu Dr. Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEOsu Dr. Paul Doany, Türkiyeyi geleceğe bağlamak için yatırım yaptıklarını ifade ederek, Kalkınmak için daha fazlası lazım. Müşterimize daha iyi hizmet etmek için EMPATİ programını başlattık. Sahada müşterimize temas eden teknik personel çok önemli. Bunun için İŞKUR ile anlaşma imzalıyoruz. 2 bin 500 yeni tekniker alacağız. Ülkemizin istihdam politikasını destekliyoruz dedi.

PERSONEL ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

İki yıllık meslek yüksek okullarının Türk Telekom tarafından belirlenen bölümlerinden mezun olmak, 30 yaşını aşmış, askerlikle ilişkisi olmayan, sürücü belgesine sahip ve aktif şekilde araç kullanabilen kişiler arasından Türkiye’nin her yerinde yapılacak sınav ve mülakatlar sonunda alım yapılacak.