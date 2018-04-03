Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türk Telekom 2 bin 500 personel alımı yapacağını açıkladı... Alımlar ne zaman yapılacak?

    Türk Telekom 2 bin 500 personel alımı yapacağını açıkladı... Alımlar ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 19:00 | Son Güncelleme:

    Türk Telekom 2 bin 500 personel alımı yapacağını açıklamasıyla birlikte binlerce vatandaş başvuruların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Türk Telekom ve İŞKUR arasında hazırlanan işbirliği protokolüyle birlikte, 2018 yılı içerisinde Türk Telekom bünyesine 2 bin 500 yeni personel alınacak.

    Türk Telekom ve İŞKUR arasında hazırlanan işbirliği protokolüyle, 2 bin 500 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. İşsiz olan ve iş arayan vatandaşlara müjde Türk Telekom'dan geldi. Türk Telekom 2018 yılı içerisinde bünyesine 2 bin 500 yeni personel katacak. Peki, Türk Telekom 2 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak=

    2 BİN 500 PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

    Türk Telekom ve İŞKUR arasında hazırlanan işbirliği protokolü Türk Telekom Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle imzalandı. 2 bin 500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom CEOsu Dr. Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.

    Törenin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEOsu Dr. Paul Doany, Türkiyeyi geleceğe bağlamak için yatırım yaptıklarını ifade ederek, Kalkınmak için daha fazlası lazım. Müşterimize daha iyi hizmet etmek için EMPATİ programını başlattık. Sahada müşterimize temas eden teknik personel çok önemli. Bunun için İŞKUR ile anlaşma imzalıyoruz. 2 bin 500 yeni tekniker alacağız. Ülkemizin istihdam politikasını destekliyoruz dedi.

    PERSONEL ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

    İki yıllık meslek yüksek okullarının Türk Telekom tarafından belirlenen bölümlerinden mezun olmak, 30 yaşını aşmış, askerlikle ilişkisi olmayan, sürücü belgesine sahip ve aktif şekilde araç kullanabilen kişiler arasından Türkiye’nin her yerinde yapılacak sınav ve mülakatlar sonunda alım yapılacak.

    Etiketler: türk telekom personel alımı , türk telekom 2500 personel alımı , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri