Türk Standardları Enstitüsü (TSE) personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilananın yayımlanmasının ardından, başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. İşte, Türk Standardları Enstitüsü personel alımının detayları...
Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayımlanan ilana göre, Türk Standardları Enstitüsü'ne 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. İşte, resmi siteden yayımlanan o ilan...
"Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca, 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (onüç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır."
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