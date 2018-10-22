Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Teklifi hakkında gelişme
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.
TSK Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vakfın Mütevelli Heyeti üyeleri arasına katılıyor. Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı yapması nedeniyle Genelkurmay 2. Başkanı yerine Genelkurmay Başkanı mütevelli heyeti üyesi olarak belirleniyor. Ayrıca vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilecek.
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