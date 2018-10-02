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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)
02.10.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Türk profesörden büyük başarı! Tıp literatürüne girdi

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Türk profesörden büyük başarı! Tıp literatürüne girdi

Üroloji Profesörü Dr. Volkan Tuğcu, prostat kanseri ameliyatlarıyla ilgili geliştirdiği "Tuğcu Bakırköy Tekniği" ile tıp literatürüne girdi. Prof. Dr. Tuğcu, İtalya Bari Tıp Fakültesi'nden gelen hekimlere de bu yöntemi uygulamalı eğitimle öğretti. İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ve Antonia Vitarelli tekniği üniversitelerinden tüm Avrupa'ya yaymayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Tuğcu, yöntemini anlatmak üzere ABD'den de teklif aldığını açıkladı.

"Tuğcu Bakırköy Tekniği" ile bağırsakla yumurtalık arasında küçük bir kesik açarak robotik cerrahi ile prostatı ve lenf nodlarını çıkabildiklerini anlatan Memorial Bahçelievler Hastanesi Üroloji Profesörü Dr. Volkan Tuğcu, bağırsakla temas olmadığı zaman, hastanın ameliyat sonrasında gaz sıkıntısı ve karın ağrısı çekmediğini ifade etti. Prostatın, erkeklerin başına en çok gelen hastalık türlerinden biri olduğunu ifade eden Profesör Dr. Volkan Tuğcu, geliştirdiği yöntemi İtalya Bari Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen iki hocaya anlattı.

Yöntemi prostat kanseri hastalarına uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Volkan Tuğcu, “Prostat kanseri hastalarına normal robotik cerrahiden farklı bir teknik uyguluyoruz. Başlangıçta daha önce ameliyat olmuş ve karından girilemeyen hastalara bu tekniği uyguluyorduk. Şimdi ise bütün prostat hastalarına uyguluyoruz. Diğer prostat ameliyatlarından farkı karnı ve bağırsakları ameliyat esnasında hiç görmüyoruz. Bağırsakları hiç görmediğimiz için de bununla ilgili bir komplikasyon yaşamıyoruz. Normal robotik cerrahide karın içinden prostata ulaşıyoruz. Bu da ameliyat sonrası hastaların karın ağrısı çekmesine sebebiyet veriyor. Ayrıca bu ameliyatta port kesilerinden dolayı operasyon ve operasyon sonrası kanama riski oluşmaktadır. Bizim Tuğcu tekniğinde bunları yaşamıyoruz. Bizim metotla ameliyat ettiklerimiz diğer robotik cerrahiye göre daha erken taburcu oluyorlar” dedi.

Prostat kanserine ilave olarak operasyon sırasında lenflere de ulaşabildiklerini anlatan Prof. Dr. Tuğcu, "Biz bu metotla prostat kanserini lenfleriyle birlikte alıyoruz. Bu konuda dünyada tekiz. Zaten o nedenle benim adım "Tuğcu Bakırköy Tekniği" olarak dünya literatürüne girdi. Bu İtalyan hocalar da Bari Tıp Fakültesi hocaları sırf bu tekniği öğrenmek için Türkiye'ye geldiler. Diğer operasyonlardan sonra hastanın erken dönemde idrar kaçırma riski vardı. Ancak bizim yöntemle hasta idrarını erkenden tutabilmeye başladı. Diğer robotik cerrahilerle karşılaştırdığımızda sonuçlarımız çok daha iyi. Bugüne kadar 110 vakamız oldu. Böyle bir tekniği dünyaya kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Prof. Dr. Tuğcu, tekniği öğrenmek adına Amerika'dan da teklif aldığını açıkladı. Tekniği San Francisco'da düzenlenen üroloji kongresinde Tuğcu’nun sunumundan öğrendiğini anlatan İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ise, "Prof. Tuğcu'nun tekniğinin oldukça yenilikçi olduğunu düşündüm ve etkilendim, bu yüzden söz konusu tekniği kendi hastanemde uygulamak için kendisiyle bir araya geldim. Temel olarak bu yeni tekniğin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Prof. Dr. Tuğcu'yu birkaç operasyon gerçekleştirmesi için kendi üniversiteme davet edeceğim. Eğer her şey iyi giderse bu yeni tekniği tüm Avrupa'ya yayacağız" ifadelerini kullandı.

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