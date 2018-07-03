Türk polisinden Alman polisine ders! Şifre 65 bin Euro

Telefon dolandırıcılarına karşı 81 ilde çalışma yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 5 ay önce önemli bir bilgi edindi. Daha önce tutuklanan Özcan E.’nin hesabına Almanya’daki bir Alman tarafından 65 bin Euro gönderildiği, paranın hemen çekildiği anlaşıldı.

TAKİBE ALINDI

Polis, parayı çeken kişinin Antalya’da yaşayan, aralarında gurbetçiler de bulunan bir çetenin lideri olduğunu tespit etti. Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yusuf I. ile Özgür Y. adlı kişilerin elebaşı olduğu çetenin, Antalya tatili sırasında kimlik bilgilerini saptadığı Almanları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttığı öğrenildi. Çete üyelerinin, çoğu yaşlı olan bu kişilere “Türkiye’ye giriş çıkış yaptığınız tespit edildi, adınız FETÖ davasına karıştı” diyerek yüklü miktarda para aldığı belirlendi. Çete üyeleri, teknik ve fiziki takiple tek tek belirlendi. Polis, Interpol aracılığı ile Almanya emniyet birimleriyle yazışarak, mağdurların bilgilerini istedi. Operasyondan bir ay önce Alman polis heyeti, Asayiş Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti ve bilgi verdi. Türk ve Alman polisinin irtibatı sonucu Asayiş Daire Başkanlığı, uzman bir emniyet müdürü ile yardımcısını Almanya’ya gönderdi. Ekip, 3 gün boyunca Almanya’nın tüm Asayiş Şube Müdürlerine telefon dolandırıcılığı konusunda brifing verdi.

13 Haziran’daki operasyonda ise, 474 Alman vatandaşını dolandırdığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin binlerce Alman vatandaşının bilgilerini elde ettiği, mağdurları 898 bin Euro dolandırdığı belirlendi. Çete lideri Yusuf I. ile yardımcısı Özgür Y.’nin tüm mal varlığı araştırılmaya başlandı. Yetkililer, çetenin daha çok mağdurunun ortaya çıkabileceğini belirtiyor. (HABERTÜRK)