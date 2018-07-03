Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türk polisinden Alman polisine ders! Şifre 65 bin Euro

    Türk polisinden Alman polisine ders! Şifre 65 bin Euro

    Hürriyet Haber
    03.07.2018 - 05:57 | Son Güncelleme:

    Antalya’da Alman vatandaşlarını telefonla dolandıran çeteye, 5 ay önce tutuklanan bir şüphelinin hesabında yer alan 65 bin Euro para hareketiyle ulaşıldığı ortaya çıktı. 474 Alman’dan 898 bin Euro alan çeteye operasyon öncesi uzman bir ekibin Almanya’ya gittiği, bu ülke polisine dolandırıcılarla ve yöntemleriyle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

    Telefon dolandırıcılarına karşı 81 ilde çalışma yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 5 ay önce önemli bir bilgi edindi. Daha önce tutuklanan Özcan E.’nin hesabına Almanya’daki bir Alman tarafından 65 bin Euro gönderildiği, paranın hemen çekildiği anlaşıldı.

    TAKİBE ALINDI

    Polis, parayı çeken kişinin Antalya’da yaşayan, aralarında gurbetçiler de bulunan bir çetenin lideri olduğunu tespit etti. Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yusuf I. ile Özgür Y. adlı kişilerin elebaşı olduğu çetenin, Antalya tatili sırasında kimlik bilgilerini saptadığı Almanları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttığı öğrenildi. Çete üyelerinin, çoğu yaşlı olan bu kişilere “Türkiye’ye giriş çıkış yaptığınız tespit edildi, adınız FETÖ davasına karıştı” diyerek yüklü miktarda para aldığı belirlendi. Çete üyeleri, teknik ve fiziki takiple tek tek belirlendi. Polis, Interpol aracılığı ile Almanya emniyet birimleriyle yazışarak, mağdurların bilgilerini istedi. Operasyondan bir ay önce Alman polis heyeti, Asayiş Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti ve bilgi verdi. Türk ve Alman polisinin irtibatı sonucu Asayiş Daire Başkanlığı, uzman bir emniyet müdürü ile yardımcısını Almanya’ya gönderdi. Ekip, 3 gün boyunca Almanya’nın tüm Asayiş Şube Müdürlerine telefon dolandırıcılığı konusunda brifing verdi.

    13 Haziran’daki operasyonda ise, 474 Alman vatandaşını dolandırdığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin binlerce Alman vatandaşının bilgilerini elde ettiği, mağdurları 898 bin Euro dolandırdığı belirlendi. Çete lideri Yusuf I. ile yardımcısı Özgür Y.’nin tüm mal varlığı araştırılmaya başlandı. Yetkililer, çetenin daha çok mağdurunun ortaya çıkabileceğini belirtiyor. (HABERTÜRK)

    Etiketler: Dolandırıcı , HABER , haberler , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri