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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Türk polisi yakaladı! Fransız gazeteleri Türkiye’ye övgüler yağdırdı...

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Türk polisi yakaladı! Fransız gazeteleri Türkiye’ye övgüler yağdırdı...

Fransa’nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi 3 Fransız kadın, Kilis yakınlarında Türk polisinin takibiyle yakalandı. Fransız gazeteleri Türkiye’ye övgüler yağdırdı

Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep iline bağlı Azez kasabasında görevli Türk istihbarat birimleri, DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kadının, 9 çocukla birlikte yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine soruşturma başlatan güvenlik güçleri, grubu Türkiye sınırı yakınlarında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle gözaltına aldı. Fransız uyruklu Jennifer Clain'in (28) 2013'te, Mayalen Duhart (36) ile Christine Allain'in (61) de 2014'te Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı, Fransa tarafından kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı.

Terör örgütü üyelerinden Jennifer Clain'in eşi Kevin Gonot'un (33) Irak'ta yargılanarak idam edildiği, Christine Allain'in eşi Stephane Gonot'un Kasım 2015'te düzenlenen hava saldırısında, Mayalen Duhart'ın eşi Thomas Collange'nın (37) ise Suriye'deki bir çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

Jennifer Clain'in dayısı Jean Michael Clain'ın da DEAŞ içinde Fransa ile ilgili medya-propaganda biriminde yer aldığı, terör örgütün 13 Kasım 2015'te Paris'teki Bataclan Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği katliamı üstlendiği ve multimedya mesajının seslendirmesini yaptığı ortaya çıktı.

Kırmızı bültenle aranan 3 kadının Türkiye tarafından yakalanması, Fransa'nın önde gelen gazetelerinde yer aldı. L'Opinion gazetesi köşe yazarlarından Jean Dominique Merchet, "Terörle mücadelede Türkiye, Fransa'nın müttefiki olarak ön plana çıkıyor" başlıklı yazısında, Türkiye'nin terörle mücadeledeki destek ve kararlılığını vurgulayarak övgüler yağdırdı.

DEAŞ'lı 3 kadın ve 9 çocuk, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fransa'ya iade edilecek.(Kaynak: Sabah)

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