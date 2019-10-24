‘Türk ordusu ezer’ uyarısı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye sınırında konuşlu terör örgütü PKK/YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sınırdan çekilmemesi durumunda Türk ordusu tarafından ‘ezileceklerini’ ve Rusya’nın korumayacağını söyledi.
Peskov, “Son birkaç yıl Suriye’deki Kürtlerin en yakın müttefiki görünen ABD netice itibarıyla onları terk etti. Başka bir deyişle onları sattı. Şimdi ise çeteleri Türkiye sınırında bırakmayı tercih ederek Türkiye ile savaşmalarını teşvik etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin önceki günkü “Kürtlerin Türkiye’nin istediği bölgelerden çekileceklerinden şüpheliyim” sözlerine Moskova’nın yanıtı olduğunu vurgulayan Peskov, “Artık durum son derece net. İstenilen bölgelerden çıkmadıkları takdirde oradan Rusya askeri polisiyle Şam yönetimi sınır muhafızları çekilecektir. Atılacak böyle bir adım pratikte bu çetelerin Türk ordusu tarafından silindir gibi ezilmesiyle sonuçlanacaktır” dedi.
RUSLAR KOBANİ’DE
Mutabakatın dün yürürlüğe girmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Kobani’ye (Ayn El Arab) girdiğini bildirdi. Askeri kaynaklar bu konvoyda en az 12 zırhlı aracın bulunduğunu söylüyor. Rus askeri polis konvoyunun, Suriye’nin kuzeydoğusuna doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, “Rus askeri polisi, Barış Pınarı harekâtı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak” ifadesi kullanıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile imzalanan mutabakat kapsamında Türk ordusunun Menbiç ve Kobani’ye girmeyeceğini açıkladı. Bakanlık, Suriye’nin tamamının Şam yönetimi tarafından kontrol edilmesi yönündeki görüşünü de yineledi.
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