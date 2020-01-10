Türk Okçuluğu UNESCO listesinde

Türkiye’nin UNESCO miras listesine en çok unsur kaydettiren 5’inci ülke olduğunu hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünya mirası listesinde 18 varlığımız bulunuyor. Somut olmayan kültürel miras temsil listesindeki varlık sayımız da 12 Aralık 2019 itibariyle 18’e yükselmiş oldu ”dedi.

ERDOĞAN: GELENEKSEL SPORLAR DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNAR

Okçular Vakfı’nın Türkiye’de okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladığını söyleyen Bilal Erdoğan ise şöyle konuştu: “Bizim çalışmalarımız geleneksel sporların yaygınlaştırılması ve popülerleştirilmesi üzerine. İstiyoruz ki çocuklarımız mangala oynasın, çocuklarımız ok atsın. Bunlar yaşatılsın.”