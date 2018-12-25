Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı: Birçok cerrah bu eğitimi almadı
Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin’in yeteri kadar deneyimli olmayan hekimlerin obezite ameliyatı yaptığı yönündeki açıklamasının çok yerinde olduğunu belirterek obezite cerrahisi ile ilgili sorunları şöyle aktardı:
“Türkiye’de ortalama 3 milyon civarında ileri derecede ameliyat gerektirecek şişman hasta olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde obezite cerrahisi son 10 yılın popüler cerrahisi. Dolayısıyla pek çok cerrah ihtisas yaptığı dönemde bu ameliyatları görmeden yetişmiştir. Dolayısıyla zaman zaman yeteri eğitimi almadan, bu ameliyatları görmeden, ameliyatla ilgili yeterli bilgi ve donanım olmadan da değişik şekilde öğrenip yapma eğiliminde olan arkadaşlarımızın da olduğunu biliyoruz. Bu konuda sorunların yaşandığını görüyoruz.
RİSK HERHANGİ BİR AMELİYAT KADAR
Hürriyet’in haberinin çok önemli bir yönü eğitime yapılan vurgudur. Bir eğitim, sertifika programından geçtikten sonra bu ameliyatları genç cerrah arkadaşlarımızın yapmasına vesile olacağını düşünüyorum. Türkiye’de yılda ortalama 20 bin civarında obezite ameliyatı yapılıyor.
Burada bütün sorun yeni başlayacak arkadaşlarımızın yeterli eğitimi alarak, bu ameliyatlara başlamasını sağlamak lazım.
Geçen yıl ABD’de 200 binin üzerinde ameliyat yapılmış. Zaman zaman çıkan kötü haberler bu ameliyatla ilgili kötü bir algı yaratmakta. Her ameliyatın kabul edilebilir bir risk boyutu var. Binde bir oranında risk taşıdığını bilmemiz lazım ama bu oran herhangi bir ameliyatın cerrahi riskinden fazla değil.
KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ
Vakfımız bir eğitim vakfıdır aynı zamanda. Bu ameliyatları öğrenmek isteyen cerrahların eğitimine hem teorik hem de bizzat ameliyatlara girerek pratik eğitimine katkıda bulunmak istiyoruz. Cerrahların eğitimi, gerekirse bu eğitimin belgelendirilmesi, takip edilmesi hususunda sivil toplum örgütlerine, derneklere, vakıflara destek olmalarını bekliyoruz. Bakanlık da bu konuya ciddi bir şekilde eğiliyor. Yakın zamanda çok iyi sonuçlarını göreceğiz. Hastalarımızın güvenilir ellerde, güvenilir hastanelerde, bu ameliyatları rahatlıkla olmasını istiyoruz.”
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