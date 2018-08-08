Türk mühendisler geliştirdi... Artık İstanbul ve Ankara polisi de kullanacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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ANKARA (İHA)
08.08.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Türk mühendisler geliştirdi... Artık İstanbul ve Ankara polisi de kullanacak!

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Türk mühendisler geliştirdi... Artık İstanbul ve Ankara polisi de kullanacak!

Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında Ankara ve İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüklerinin sayısal, milli kriptolu ve güvenilir telsiz haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere son teknolojilere sahip "Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi" imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında atılan imza ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacı ile milli kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu.

İkinci fazda da 7 il için daha sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.

Kurulacak olan ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile İl Emniyet Müdürlükleri, telsiz üzerinden veri yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Araç ve Personel Takibi Uygulaması, Veri Tabanı Sorgulama Uygulaması, Mesajlaşma Uygulaması, Telsiz- Telefon Aramaları ve Operatör Konsolu gibi uygulamalar emniyet birimleri tarafından kullanılacak. Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen “Design Turkey İyi Tasarım” ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlar içinde karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 modeli el telsizi de kullanılacak.

 

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