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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
07.10.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Türk mimardan büyük başarı

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Türk mimardan büyük başarı

Tekirdağ’da yaşayan 24 yaşındaki Yüksek Mimar Saadet Yüncü, Mars gezegeninde mimarlığa dair çalışmalara katılmayı hak kazanan ilk Türk oldu.

Tekirdağ’da yaşayan 24 yaşındaki Yüksek Mimar Saadet Yüncü, 1847’de kurulan ve dünyanın en kapsamlı uluslararası mimarlık okulu olma özelliğini taşıyan İlgiltere’nin The Architectural Association, AA School’u tarafından Mars gezegenine en yakın yapıya sahip olan Ürdün’de düzenlenen araştırma ve tasarım atölyesine katılan ilk Türk olarak ülkeye gurur yaşattı. Yüncü, projede yer alan ilk Türk olmasının kendisi için gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

Son altı yıldan beri Jordan Visiting Schoola her yıl yaklaşık on kişinin katıldığını ve Türk vatandaşı olarak ilk katılan kişinin kendisi olduğunu kaydeden Yüncü, "Architectural Association Londra’da bulunan uluslararası en eski mimarlık okulu. Her yıl düzenlediği AA Jordan Visiting School Okulu kapsamında bir araştırma çalışması var. Bu üniversite, her yıl bu araştırma çalışmalarını gerçekleştiriyor. 6 yıl önce başlamışlar, her yıl düzenli olarak yaklaşık 10 kişi kabul ediyorlar araştırma ekibine. Dünyanın her yerinden başvurular geliyor, kişilerin başarılarına göre başvurularda kabul olma şansı daha da artıyor. 6 yıldan beri AA Visiting Schoolun, Ürdün'de düzenlediği Mars çalışmalarına kabul edilen ilk Türk oldum ve bu benim için onur verici bir durumdu” dedi.

“Dünyada Mars gezegenine benzerlik gösteren tek yer”

Araştırma çalışmalarına değinen ve projeye kabul edildikten sonra Ürdün’e gittiklerini vurgulayan Yüncü, "Araştırma çalışmalarımızda, ‘Mars gezegeninde nasıl yapı yapabiliriz? Hangi mimari etkinlikleri kullanabiliriz? Yaptığımız çalışmalarla, inşaat teknikerlerinde hangi malzemeleri oluşturulması gerekiyor?’ Mars gezegenine benzerlik göstermesi adına bir takım araştırmalar yaptık Bunun Ürdün olmasının sebebi ise Ürdün'ün güney kenarında bulunan Wadi Rum Çölü, dünyada Mars gezegenine benzerlik gösteren tek yer, bu yüzden Mars gezegenini araştırma çalışmaları için Ürdün’e giriyoruz" diye konuştu.

Araştırma çalışmalarında Mars gezegenini daha iyi anlamak için NASA bilim adamlarıyla birlikte telekonferans görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Yüncü, uluslararası projelerde görev almaktan çok mutlu olduğunu kaydederek, Türk öğrencilerine seslenerek şunları söyledi:

"Rob Mueller gibi bilim adamları bize Mars gezegeninin yer şekillerini özellikleri, hava şartlarını gibi birtakım özelliklerini telekonferans görüşmeleri aktardılar. Biz de bunlar üzerinden Ürdün'de araştırmalar yaptık. Ürdün'de yaptığımız araştırma çalışmaları esnasında, bulduğumuz bulutlar ve dokularla mimari tasarım kavramlarını araştırdık ve mimari tasarım spekülasyonları geliştirdik bu yerlerde çalışmalar yaptık. Uluslararası projelerde görev almaktan çok mutluyum, dünya gelişiyor benim gibi başka Türk öğrencilerin de bu alanlarda görev almasını çok isterim, bilimi takip etmeyi bırakmayın lütfen.”

Yüksek Mimar Saadet Yüncü, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerine, Mimari Tasarım 1 ve Mimari Tasarım 2 derslerini vererek bilgilerini aktarıyor. Yüncü aynı zamanda dışarıdan da mimari projeler gerçekleştiriyor.

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