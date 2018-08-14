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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.08.2018 - 06:26, Son Güncelleme:

Türk koca kaçtı, Rus anne katliam yaptı!

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Türk koca kaçtı, Rus anne katliam yaptı!

18 yaşındaki Yulia, erkek kardeşi Sertan Değirmenci tarafından evde ölü bulundu. Genç kızı Türk kocası tarafından terk edilen annesinin öldürdüğü ortaya çıktı

Rusya’da yürek parçalayan bir aile dramı yaşandı. Türk kocasının evi terk etmesinin ardından öz kızını uyurken baltayla öldürmekle suçlanan Tatyana adlı bir kadın gözaltına alındı. Olay şöyle gelişti:

Perm iline bağlı Çaykovski şehrinde 18 yaşındaki Yulia isimli genç kız erkek kardeşi Sertan Değirmenci tarafından evde ölü bulundu. Maktulün, uyuduğu sırada aldığı balta darbeleriyle öldürüldüğü belirlendi. Rus medyasında yer alan haberlere göre Çaykovski şehrindeki evinde öldürülen genç kızın 49 yaşındaki Tatyana isimli annesi, cinayet zanlısı olarak olaydan bir gün sonra İjevsk’te gözaltına alındı. Savcılık yetkilileri, anne ile kız arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından cinayetin işlendiğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Onunla gurur duyardı

Gazetecilerin konuştuğu bir aile yakını, “Bu aileyi uzun yıllardır tanıyorum. Anneleri son dönemde çok tuhaf davranıyordu. Hangi sebeple kızını öldürmüş olabilir? Şoktayım. Her zaman kızından gururla bahsederdi. Türk eşinden boşandıktan sonra nafaka almadı ve çocuklarına bakabilmek için birkaç işte birden çalışıyordu. Apatmanlarda temizlikçilik yapıyordu” dedi. Aynı kaynak, Rus kadının ismi açıklanmayan Türk eşi ile Çaykovski’ye çalışmak için geldiğinde tanıştıklarını, çocukların doğumundan sonra Türk kocanın Türkiye’ye kaçtığını, aileye destek olmadığını söyledi.

‘7 kızım olsa bile hepsini öldürürdüm’

Psikolojik sorunlar yaşadığı anlaşılan ve geçimini temizlikçilik yaparak sağlamaya çalışan annenin ilk ifadesinde kızıyla çok şiddetli kavgalar ettiğini söyledi, ‘Onun gibi 7 kızım olsa hepsini öldürürdüm’ diyerek pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.

Sertan’ın çağrısı

YulIa’nın kanlar içindeki cansız bedenini evde bulan Sertan, sosyal medya üzerinden ‘Kardeşime cenaze yapacak paramız yok lütfen bize yardım edin’ diye çağrıda bulundu. (GAZETE VATAN)

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