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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
12.12.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Türk Kızılayı'na kayyum atandı

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Türk Kızılayı'na kayyum atandı

ANKARA 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere kayyum atadı.

 Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararla Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum atadı. Mahkeme, olağanüstü genel kurulun yapılıp sonlandırılması için de tedbir kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345'inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde isnaf yolunun açık tutulduğu belirtildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Türk Kızılayı'nda bir süre önce 700'ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200'e düştü. Şube kapatmaların usulsüz olduğu iddiasıyla şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatıldı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle, konu yargıya taşındı. Bilirkişi raporuyla da olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun tespit edilmesi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü genel kurul yapılması göreviyle Türk Kızılayı'na kayyum atandı.

Kuruma atanan kayyumlardan Ahmet Hizanlıoğlu ve İlhami Yıldırım aynı zamanda genel merkez denetleme kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Diğer kayyum ise Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya.

KARAPINAR: TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ

Gelişmeleri değerlendiren Türk Kızılayı Ankara Kavaklıdere Şubesi Başkanı Gültekin Çağrı Karapınar, "Kapatılan şubeler aktif olarak çalışan ve Türk Kızılayı'na da ciddi manada topladığı bağışlarla dinamik bir güç katan şubelerdi. Yanlış olduğuna inandığımız şube kapatmaları kararında, tepkimizi hukuki olarak ortaya koyduk. Türk adaletine güveniyoruz. Türk Kızılayı'nı hak ettiği seviyeye taşımanın milli bir görev olduğu inancındayız" dedi.

 

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