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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.12.2018 - 07:52, Son Güncelleme:

Türk Kızılay'ı 150 yaşında

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Türk Kızılay'ı 150 yaşında

TÜRK KIZILAY’ı kuruluşunun 150’inci yılı kapsamında “Kızılay Talks” konferansı düzenledi. Konferansın  içeriği hakkında basın açıklaması yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyadaki sığınmacıların ve Yemen’de yaşanan insanlık sorunlarına değindi, Dünyada  137 milyonda fazla insanın bir başkasının yardımı olmadan yaşayamadığını belirten Kınık “Tek bir insanın dahi ölmesine izin vermeyiz. Sesimizi yükseltiriz ve arıza çıkarırız. Tek bir insanı korumak, insanlığı korumaktır. Biz buna inanıyoruz” “dedi.

 

Türk Kızılay 150. yılını, ulusal ve uluslararası bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında  Beşiktaş’ta bir otelde “Kızılay Talks” konferansı yapıldı. Konferansa Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Mette Petersan ve Operasyonlar ve Ortaklıklar Koordinasyon Bölümü Başkanı Katy Attfield katıldı. Toplantıda ilk sözü alan Kınık,“Bütün bilgi birikimimizi ve imkânlarımızı insani yardım projelerine aktarıyoruz. Bu nedenle 150. yıl projelerimizle, Türk Kızılay’ın gelir ve bağış kaynaklarını artırmak ve bu kaynakları sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Konferansımızda İnsani Yardım Eko sistemi, İnsani yardımda medyanın rolü, Değişen İnsani Yardım Mimarisi,  Dijital Değişim ve Finansman konularını ele alıyor, küresel insani yardım sektöründe oluşan reform ihtiyacına vurgu yapıyoruz.”ifadelerini kullandı.

"GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 10 MİLYONLAR VAR"

Dünyada 137 milyon insanın bir başkasının yardımı olmadan yaşayamayacak durumda olduğuna dikkat çeken Kınık, şöyle konuştu:

“Biz aslında bu yaklaşık 140 milyona  yardım etmek için çalışan aktörleriz. Bizlerin bir deyişi vardır. “Geride asla kimseyi bırakma”  Ancak bu ekosistemin finansal yapısı, savaşların durdurulamaması gibi faktörler var. Hedefimiz 100 milyon insana ulaşmak ama bu sayının çok altındayız. İstatistiğe baktığımızda geride bıraktığımız 10 milyonlar var. 10 milyonlar hiçbir yardım alamadan yaşamaya çalışıyor. 2017’de 300 bin çocuk, evini barkını geride bırakarak kendine bir gelecek aramak için de yurt dışına çıktı. Bu 2002’deki sayının 5 katı.  Ama bugün karşılaştığımıza acıtan gerçek şu ki, bugün orta Akdeniz’de arama kurtarma çalışmalarına izin verilmiyor. Son gemi, İspanya’da tutuklu bulunuyor. Geçtiğimiz 31 ayda 29 bin insanın Akdeniz’de boğulmaktan kurtarılmasına vesile olan gemi ne yazık ki tutuklu.  Biz insani yardım sektör temsilcileri olarak 'illegal bir insan yoktur' diyoruz. Evini ölüm korkusuyla terk etmiş olan insan vardır. Bu her devletin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde üstüne düşen vazifedir, bir lütuf değildir. Tek bir insanın dahi ölmesine izin vermeyiz. Sesimizi yükseltiriz ve arıza çıkarırız. Tek bir insanı korumak, insanlığı korumaktır. Biz buna inanıyoruz.”

Türk Kızılayı 150 yaşında


"YEMEN'DE 13 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ"

Yemen’deki duruma dikkat çeken Kınık, “Yemen dünyanın en fakir 3 ülkesinden biri. Arap baharından sonra yaşanan askeri müdahale, açlık ve kıtlığın buluşması 13 milyon insan yardıma muhtaç, kolera salgını var. Anneler aç olan çocuklarına yaprak yediriyor. Oradaki insanlar günde tek öğün yemek yiyor. Her gün onlarca çocuk insan açlıktan ölüyor. Biz Yemen’de bulunuyoruz ve elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Ancak bazı limanların kapalı olmasından dolayı yardımlarımızı ulaştırmakta zorlanıyoruz. Şu an kampanyamız devam ediyor Bu kampanaya çok sayıda destek var. 15 bin ton gıda, bin TIR insani yardımı Yemen'e ulaştırdık. Halen arkadaşlarımız insani yardım malzemelerini dağıtıyor ama yine de yeterli değil. Bunların artması gerekiyor” dedi. 

Daha sonra söz alan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Mette Petersan ve Operasyonlar ve Ortaklıklar Koordinasyon Bölümü Başkanı Katy Attfield,  yaptıkları konuşmalarda Türkiye’nin Suriye’deki olaylar ve sonrasında Türkiye’ye gelen sığınmacılara gösterdiği misafirperverliğine dikkat çekti.

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