Türk kamyon şoförünün ailesine 'John Doe' tazminatı
Irak’taki ABD üssüne 13 yıl önce inşaat malzemesi taşırken Amerikan askerleri tarafından vurularak öldürülen ve cenazesi yakıldıktan sonra kayıtlara 'kimliği bilinmeyen erkek' anlamına gelen 'John Doe' olarak geçen kamyon şoförü Şeymus İlan’ın ailesi 2 milyon 330 bin TL tazminat kazandı.
KAMYON şoförü Şeymus İlan, bir inşaat şirketi adına Irak'taki ABD üssüne taşıma işi aldı. Mardin'den 17 Mart 2005’te kamyonuna çakıl yükleyen İlan, diğer kamyon şoförleriyle birlikte, konvoy halinde yola çıktı. Ancak kamyonun lastikleri patladı ve konvoyun gerisinde kaldı. Lastiklerini tamir ettikten sonra hızla yoluna devam eden İlan, tek başına Musul'a vardı. Yükünü teslim edeceği noktaya 100 metre kala İlan, kontrol noktası girişinde Amerikalı askerler tarafından vuruldu. Yaralanan Şeymus İlan, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra öldü. İlan’ın ölümü eşi, üç çocuğu ile anne ve babasından saklandı. Amerikalılar ve Türk şirketlerin yetkilileri, aileye Şeymus İlan'ın yaralı olarak Almanya’da Ramstein - Karserslaite arasında bulunan, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Aile ise İlan'a ulaşamadı.
ABD'Lİ YÜZBAŞIDAN AİLEYE MEKTUP
Bir süre sonra ABD ordusunda görevli Yüzbaşı Andrew S. Lunoff, şoförün ailesine bir mektup gönderdi. İlan'ın 18 Mart 2005'te ABD'li askerler tarafından yanlışlıkla vurulduğunu bildiren Yüzbaşı Lunoff, 'John Doe' adıyla kayda geçirilen Türk şoförün cenazesinin de yakıldığını anlattı. Aile, dua edecekleri bir mezarın bile bulunmadığını belirterek, Şeymus İlan’ın bağlı olduğu şirketlere tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, İlan'ın eşi Zekiye İlan ve 3 çocuğu ile anne ve babası tazminat istedi.
ŞİRKETLER YÜZDE 80 KUSURLU
Türk şirketlerden Gözal, ölüm olayının gerçekleşmesinde kusur ve ihmalinin bulunmadığını, Şeymus İlan'ın güvenlik güçlerinin 'dur’ ihtarına uymadığını, bu nedenle açılan ateş sonucu öldüğünü ileri sürerek, davanın reddini istedi. Serka İnşaat ise Şeymus İlan'ın şirket çalışanı olmadığını belirterek, ölüm olayıyla bağlantıları bulunmadığını iddia etti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi hazırladığı raporunda iki şirketi, iş güvenliği konusunda yüzde 40'ar oranda kusurlu buldu. İlan da kontrol noktasında güvenliği sağlayan ABD askerlerinin işaret ve uyarılarına uymadığı gerekçesiyle yüzde 20 kusurlu bulundu. Mahkeme, iki şirketin, Şeymus İlan'ın eşi Zekiye İlan'a 1 milyon 254 bin TL maddi, 80 bin TL manevi, 3 çocuk ile İlan’ın anne babasına toplam 931 bin TL maddi, 65 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. 2 şirket, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
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