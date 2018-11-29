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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayati ARIGAN / DHA
29.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk kamyon şoförünün ailesine 'John Doe' tazminatı

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Türk kamyon şoförünün ailesine 'John Doe' tazminatı

Irak’taki ABD üssüne 13 yıl önce inşaat malzemesi taşırken Amerikan askerleri tarafından vurularak öldürülen ve cenazesi yakıldıktan sonra kayıtlara 'kimliği bilinmeyen erkek' anlamına gelen 'John Doe' olarak geçen kamyon şoförü Şeymus İlan’ın ailesi 2 milyon 330 bin TL tazminat kazandı.

KAMYON şoförü Şeymus İlan, bir inşaat şirketi adına Irak'taki ABD üssüne taşıma işi aldı. Mardin'den 17 Mart 2005’te kamyonuna çakıl yükleyen İlan, diğer kamyon şoförleriyle birlikte, konvoy halinde yola çıktı. Ancak kamyonun lastikleri patladı ve konvoyun gerisinde kaldı. Lastiklerini tamir ettikten sonra hızla yoluna devam eden İlan, tek başına Musul'a vardı. Yükünü teslim edeceği noktaya 100 metre kala İlan, kontrol noktası girişinde Amerikalı askerler tarafından vuruldu. Yaralanan Şeymus İlan, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra öldü. İlan’ın ölümü eşi, üç çocuğu ile anne ve babasından saklandı. Amerikalılar ve Türk şirketlerin yetkilileri, aileye Şeymus İlan'ın yaralı olarak Almanya’da Ramstein - Karserslaite arasında bulunan, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Aile ise İlan'a ulaşamadı.

Türk kamyon şoförünün ailesine John Doe tazminatı

ABD'Lİ YÜZBAŞIDAN AİLEYE MEKTUP

Bir süre sonra ABD ordusunda görevli Yüzbaşı Andrew S. Lunoff, şoförün ailesine bir mektup gönderdi. İlan'ın 18 Mart 2005'te ABD'li askerler tarafından yanlışlıkla vurulduğunu bildiren Yüzbaşı Lunoff, 'John Doe' adıyla kayda geçirilen Türk şoförün cenazesinin de yakıldığını anlattı. Aile, dua edecekleri bir mezarın bile bulunmadığını belirterek, Şeymus İlan’ın bağlı olduğu şirketlere tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, İlan'ın eşi Zekiye İlan ve 3 çocuğu ile anne ve babası tazminat istedi.

Türk kamyon şoförünün ailesine John Doe tazminatı

ŞİRKETLER YÜZDE 80 KUSURLU

Türk şirketlerden Gözal, ölüm olayının gerçekleşmesinde kusur ve ihmalinin bulunmadığını, Şeymus İlan'ın güvenlik güçlerinin 'dur’ ihtarına uymadığını, bu nedenle açılan ateş sonucu öldüğünü ileri sürerek, davanın reddini istedi. Serka İnşaat ise Şeymus İlan'ın şirket çalışanı olmadığını belirterek, ölüm olayıyla bağlantıları bulunmadığını iddia etti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi hazırladığı raporunda iki şirketi, iş güvenliği konusunda yüzde 40'ar oranda kusurlu buldu. İlan da kontrol noktasında güvenliği sağlayan ABD askerlerinin işaret ve uyarılarına uymadığı gerekçesiyle yüzde 20 kusurlu bulundu. Mahkeme, iki şirketin, Şeymus İlan'ın eşi Zekiye İlan'a 1 milyon 254 bin TL maddi, 80 bin TL manevi, 3 çocuk ile İlan’ın anne babasına toplam 931 bin TL maddi, 65 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. 2 şirket, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 

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